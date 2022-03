Chi è Marco Cucolo dell'Isola dei Famosi 2022: dall'età al lavoro alla storia con Lory Del Santo

Marco Cucolo all'Isola dei Famosi 2022. Il modello è tra i naufraghi della sedicesima edizione del reality, al via dal 21 marzo su Canale 5, condotta da Ilary Blasi, con Nicola Savino e Vladimir Luxuria nel ruolo di opinionisti.

Marco Cucolo è nato a Napoli il 13 gennaio del 1992. Fin da giovanissimo ha lavorato come modello per diversi brand, ma la popolarità è arrivata grazie alla relazione con Lory Del Santo. Trentatre anni di differenza (30 lui, 63 lei), la loro storia ha fatto il giro di copertine e salotti televisivi, regalando a lui una certa notorietà che lo ha portato diverse volte a vestire i panni dell'opinionista nei programmi di Barbara d'Urso. Nel 2016 ha partecipato a Pechino Express, sempre insieme alla showgirl, ed è stato regista e attore nella web serie The Lady.

Della vita privata di Marco Cucolo prima della storia con Lory Del Santo non si sa molto. Il modello non ha mai rilasciato dichiarazioni su ex fidanzate, ma ha sempre parlato dell'amore che da 7 anni lo lega alla showgirl. Nonostante la differenza d'età tra loro c'è un rapporto equilibrato e di grande complicità. Lui le è stato accanto nei momenti più difficili ed era insieme a lei anche quando è arrivata la tragica notizia della morte del figlio Loren, che nel 2018 si tolse la vita a 19 anni. Ne parlò in un'intervista: "Abbiamo ricevuto una telefonata. Lory ha risposto e una volta che ha riagganciato mi ha chiesto: 'Starai sempre con me?'. Poi mi ha detto che Loren era diventato un angelo e non era più con noi. La morte di Loren ci ha travolti. Lory è dimagrita di 15 chili, non mangiava più. Guardava un punto fisso nel vuoto, io non l'ho mai lasciata sola". E adesso è accanto a lei anche in questa nuova avventura sull'Isola dei Famosi.

150 mila follower su Instagram, Marco Cucolo condivide sui social molto del suo lavoro, mentre è più riservato sulla quotidianità. Scrollando il suo profilo si trovano solo foto in cui compare da solo, tra uno shooting e l'altro.