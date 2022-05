Chi è Marco Maccarini dell'Isola dei Famosi: dalla partecipazione ad Amici alla vita privata

Marco Maccarini è un nuovo concorrente dell'Isola dei Famosi 2022. Il conduttore televisivo e radiofonico, nato a Torino 45 anni fa, da lunedì 16 maggio entra a far parte della squadra di naufraghi che da settimane abitano l'Honduras, comportando l'inevitabile riassetto di nuovi equilibri tutti da scoprire. Come si comporterà durante le dinamiche televisive sarà tutto da vedere, ma intanto scopriamo qualche dettaglio in più sui suoi trascorsi professionali e sulla sua vita privata.

Lavoro

Marco Maccarini ha esordito nel suo primo programma MTV Sports con cui è andato in giro per l'Italia alla ricerca degli sport più bizzarri. In seguito con Giorgia Surina ha condotto Select, a cui sono seguite diverse esperienze televisive tra cui a Festivalbar 2002, il Dopofestival di Sanremo, nel 2003, insieme a Giancarlo Magalli e l'anteprima del Festival dal titolo Perchè Sanremo è Sanremo.

Nel 2007 è entrato a far parte del cast de Le Iene come inviato e nello stesso anno è stato uno dei membri della Giuria di Qualità dei Giovani del Festival di Sanremo.

Il ruolo ad Amici

Nel 2015, edizione che vide il trionfo di Sergio Sylvestre e la partecipazione di Elodie, Marco Maccarini è stato professore di canto ad Amici di Maria De Filippi insieme a Rudy Zerbi, Carlo Di Francesco, Fabrizio Moro e Alex Braga, per poi essere sostituito da Boosta dei Subsonica.

Vita privata e social

Marco Maccarini è sposato con Olivia Verona ed è papà di due bambini: Theo, nato nel 2007, e Mia nata due anni dopo. Il suo profilo Instagram è seguito da oltre 72mila follower, probabilmente destinati ad aumentare con il suo debutto all'Isola dei Famosi.

(Di seguito le immagini tratte dal profilo Instagram di Marco Maccarini)