Isola, chi è Marco Marzoli: dallo Zoo di 105 alla vita privata

Mente del programma radiofonico di culto "Lo zoo di 105", Marco Mazzoli è da anni uno dei nomi di punta della radio italiana, ma vanta esperienze anche all'estero. Dal 17 aprile 2023 lo vediamo in Honduras, concorrente del reality di Canale 5 "L'isola dei famosi". Conosciamolo meglio: dalle origini ai primi lavori, dalla moglie alla vita a Miami

Età, origini, primi lavori

Marco Mazzoli è nato a Milano il 20 ottobre 1972, ma ha trascorso i primi anni della sua vita negli Stati Uniti d'America e più precisamente a Los Angeles. Suo padre, infatti, designer di grande fama, lavorava per il colosso Walt Disney. Una volta tornato nel capoluogo lombardo, nel 1987 Marzoli inizia a svolgere la professione di speaker radiofonico: il suo curriculum indica per quegli anni una grande quantità di lavori per radio locali: Rovaradio Alta Brianza, Como Radio City, Radio Sei Milano, Radio Kelly Milano, Radio Play Rta, Radio Delta International e Radio Lombardia.

La radio e la nascita de Lo Zoo di 105

A partire dal 1993 Marco Marzoli comincia a lavorare per importanti emittenti radiofoniche nazionali: prima con RTL 102.5, poi, dal 1995 al 1996 con Radio Capital, prima di sbarcare, nel 1998, a Radio 105; qui l'anno successivo l'emittente aprì una sua rete a New York e Mazzoli fu scelto come conduttore del programma "105 New York", avendo l'opportunità di trascorrere un periodo della sua vita nella Grande Mela.

Tornato in Italia ha un'idea che per un programma radiofonico innovativo, che farà poi la storia recente della nostra radio: "Lo Zoo di 105". Si tratta di una trasmissione satirica che non vuole avere barriere e peli sulla lingua, uno show dove tutto è concesso. La trasmissione non prevede censure ed è talvolta provocatoria, al punto che in più di un'occasione al centro di proteste e sospensioni Nel 2013 Marco Mazzoli vince alcuni prestigiosi premi, come le Cuffie d'Oro. Nel 2015 decide di trasferirsi a Miami (Stati Uniti), dove conduce per la radio americana Revolution 93.5 il programma "The Italian Brunch".

Gli altri progetti e L'isola dei famosi

Radio a parte, Marco Mazzoli vanta molte altre esperienze in altri settori: grande appassionato di motori, il 12 agosto 2006 si avventura nella missione "Uno Zoo in fuga – Route 66 USA"; nel 2009 partecipa come navigatore al Monza Rally Show sulla vettura di Riccardo Bossi Abarth Grande Punto S2000; nel 2009 partecipa con Andrea Libertini al Rally di Franciacorta (su una Peugeot 207 S2000). Ma ha anche pubblicato alcuni brani musicali e scritto dei libri con il cugino Davide Simon Mazzoli e risulta essereco-fondatore del brand Orologi Fumagazzi. Nel maggio del 2015 diventa direttore ed editore della radio Miami Evolution 935 (poi diventata Revolution 935).

Negli anni Mazzoli ha preso parte a diversi programmi televisivi: "Caos Time" (Videomusic), "Mio capitano" (Rai 2), "Lo Zoo di 105", versione televisiva (MTV), "Teste di Casting" (Italia 1) e, dal 2006 2007 a "Striscia la notizia", dove ha vestito i panni di inviato. A partire dal 17 aprile 2023 Marco Mazzoli partecipa come concorrente alla diciassettesima edizione del reality show di Canale 5 "L'isola dei famosi", condotto da Ilary Blasi. Qui ritrova, sempre nei panni di concorrente, il suo collega e amico Paolo Noise.

La vita privata e la moglie

Non sono molte le notizie pubbliche inerenti alla vita privata di Marco Mazzoli. Sappiamo comunque che dal 2010 è sposato con Stefania Pittalunga, anche lei strettamente legata al mondo della radio: è infatti Marketing Director di Revolution 93.5, l'emittente di Miami diretta da Mazzoli. Il più di una occasione il conduttore ha parlato dell'Italia in toni non pienamente lusinghieri, concentrandosi sull'opportunità di sbocchi lavorativi e invitando di conseguenza i più giovani e scommettere su progetti esteri.