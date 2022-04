Isola de Famosi, tutto su Marco Senise ex volto di Forum: dal lavoro alla storia con Antonella Elia

Durante la settima puntata dell'Isola dei Famosi entreranno in gioco due nuovi naufraghi, uno di questi è Marco Senise. Senise è noto al grande pubblico per essere stato, per 15 anni, uno dei presentatori di Forum su Rete4. Il conduttore ha deciso di mettersi alla prova e di partecipare al suo primo reality, per lui sarà una vera e propria sfida.

Chi è Marco Senise: la carriera

Marco è nato a Roma il 4 marzo 1964, è molto riservato e su di lui non ci sono molte informazioni. Per 15 anni, dal 1998 al 2013, ha condotto Forum prima insieme a Paola Perego poi con Rita Dalla Chiesa. Terminata l'esperienza a Mediaset ha iniziato a lavorare per Agon Channel, un'emittente italo-albanese dove conduce tre programmi Chance, A fior di pelle e A casa nostra. Per quattro anni, dal 2016 al 2019, ha presentato il concorso di bellezza Miss Europe Continental su Fashion TV.

La vita privata di Marco Senise e la storia con Antonella Elia

Come accennato Senise è molto riservato, ma non dovrebbe essere mai stato sposato e non ha figli. Sono note invece le relazioni avute con Nina Godino e Antonella Elia. In particolare la seconda è stata molto discussa anche perché è stata in parte raccontata nei salotti televisivi. Entrambi hanno pessimi ricordi e l'uno accusa l'altra e viceversa. A mettere zizzania tra i due ci avrebbe pensato Valeria Marini, a raccontarlo è stato proprio Senise da Barbara D'Urso: "Una sera io ero al ristorante, Valeria entra con un'amica e si siedono a un tavolo. Ha cominciato a mandarmi baci. Una volta finita la storia con Antonella, mi sono visto qualche volta con lei. È iniziato un flirt, poi è finita perché stare dietro a Valeria non è facile". In quell'occasione Marco raccontò anche un particolare sulla vita di coppia con Elia: "La cosa che mi ha sconvolto di più è che una sera, dopo che lei è stata ospite al Costanzo Show, io dormivo a casa sua. Alle 3 di notte si sveglia e mi dice di andare via, tornare a casa mia perché voleva rimanere a dormire da sola. Quella volta ho capito che sarebbe stata l’ultima".

E sempre da Barbara D'Urso Antonella Elia confessò che la loro relazione fu una delusione totale: "Se è stato un mio ex? Non lo rinnego, è stato uno dei miei errori. Un errore breve e non intenso, due mesi scarsi, grazie al cielo".

Anche Senise non si è risparmiato. Intervistato a Pomeriggio 5, ha confessato di essere stato lui a lasciarla: “La cosa che mi ha sconvolto di più è che una sera, dopo che lei è stata ospite al Costanzo Show, io dormivo a casa sua. Alle 3 di notte si sveglia e mi dice di andare via, tornare a casa mia perché voleva rimanere a dormire da sola. Quella volta ho capito che sarebbe stata l’ultima!“.

Marco Senise su Instagram

Senise su Instagram ha due profili, uno è nato da poco e non ha molte foto: Marco Senise Official e Marco Senise. Sui social non è molto attivo, ma i contenuti che posta sono principalmente selfie e ricordi di lavoro.