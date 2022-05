Chi è Maria Laura De Vitis dell'Isola dei Famosi: dall'età al lavoro a Paolo Brosio

Maria Laura De Vitis è la nuova concorrente dell'Isola dei Famosi. Poco più che ventenne, entra in grara a gioco già iniziato, ovvero ad inizio maggio. Dall'età al lavoro, dall'amore con Paolo Brosio (che la rese famosa) al suo profilo Instagram, ecco cosa c'è da sapere sulla nuova nuafraga del reality show di Canale 5.

Che lavoro fa Maria Laura De Vitis

Classe 1998, Laura è nata a Reggio Emilia. Dopo il diploma al liceo linguistico si è iscritta alla facoltà di Scienze della Comunicazione all’Università di Modena e Reggio Emilia. Durante gli studi universitari ha svolto un periodo di studi a Valencia con il progetto Erasmus, laureandosi nel 2020.

Maria Laura lavora come hostess e modella, e nell’ultimo periodo anche come influencer visto che con il suo profilo Instagram ha raggiunto ben 264 mila followers.

Le fasce da reginetta di bellezza

Maria Laura De Vitis ha iniziato giovanissima a calcare le passerelle partecipando a molti concorsi di bellezza. Nel 2017 è stata eletta a Marsaglia (Piacenza) Miss Rocchetta Emilia Bellezza Emilia Romagna e nel 2019 è diventata Miss Universo Emilia Romagna. Grazie a questo titolo Marialaura è diventata una delle rappresentanti al concorso di Miss Mondo Italia.

Le apparizioni televisive da Primo appuntamento alla Pupa e il Secchione

Oltre al mondo della moda Maria Laura ha mostrato una particolare propensione per il piccolo schermo. Nel 2019 la ragazza ha partecipato a Ciao Darwin, gareggiando nella squadra dei “Belli” nella puntata in cui sfidavano i “Brutti”. In quell’occasione prese parte al gioco del genodrom. Lo stesso anno abbiamo visto Maria Laura a Primo appuntamento, il programma di Real Time condotto da Flavio Montrucchio, in cui due perfetti sconosciuti hanno la possibilità di incontrarsi per la prima volta durante una cena al buio al ristorante. La modella uscì con un certo Surry ma i due decisero di non portare avanti la conoscenza.

Maria Laura è salita agli onori della cronaca televisiva dopo la chiacchierata relazione con Paolo Brosio. Dopo essere apparsa come ospite in numerosi programmi televisivi la modella è entrata nel cast de La Pupa e il Secchione Show, nelle vesti di pupa in coppia con Edoardo Baietti. Il duo si è aggiudicato la vittoria dell'edizione 2022 condotta da Barbara D’Urso che, come dichiarato, considera Maria Laura una “‘D’Urso creatura”, dicendosi orgogliosa della sua partecipazione all’Isola.

I fidanzati famosi da Paolo Brosio a Giorgio Mainetti

Maria Laura è salita agli onori del gossip per la discussa relazione con Paolo Brosio: i due erano separati da 42 anni di età. Il giornalista e la modella si conobbero alla fine dell’estate precedente all’ingresso dell’uomo nella casa del Grande Fratello Vip. Maria Laura, ospite dei salotti di Barbara D’Urso, ha raccontato che hanno avuto poco tempo per vedersi, ma è sempre stata convinta che dopo il percorso di lui nel reality, si sarebbero visti.

Effettivamente il rapporto è continuato e la coppia ha fatto molto parlare di sé. In tanti, come sappiamo, hanno più volte detto che questa storia d’amore fosse finta e che non stessero insieme davvero. Eppure loro hanno sempre sconfessato le malelingue. Infine, il 12 maggio 2021, la coppia ha annunciato la fine della loro relazione di comune accordo.

Dopo questa storia, pare che Maria Laura abbia frequentato Giorgio Manetti, ex cavaliere di Uomini e donne, celebre per aver avuto una storia con Gemma Galgani. I due furono avvistati insieme a Sanremo in occasione del Festival. Lui, però, ha negato che ci fosse qualcosa tra loro.

Maria Laura ha avuto anche una relazione con il giovane rapper Lorenzo Orsini in arte Lollo G.

Maria Laura De Vitis su Instagram

Maria Laura è presente su Instagram dal 2020 con l’account @la.devitis dove la ragazza conta 264 mila follower. E’ inoltre attiva su Tik Tok dove potete trovarla con lo stesso nick.