Chi è Nicolas Vaporidis, vincitore dell'Isola dei Famosi: carriera, biografia, amori

Come da previsione Nicolas Vaporidis è il vincitore della 16esima edizione dell’Isola dei Famosi. Una scelta attesa che ha messo d’accordo il pubblico. Ripercorriamo insieme la storia e le curiosità sull’attore romano.

Biografia

L’attore nasce a Roma il 22 dicembre 1981, ha dunque 41 anni, da madre romana, e padre greco. I suoi genitori però si separano quando lui è ancora piccolo. Dopo essersi diplomato al Liceo Classico Statale “Luciano Manara” di Roma si iscrive alla Facoltà di Scienze della comunicazione alla Sapienza. Tuttavia la sua grande passione è la recitazione, quindi decide di lasciare gli studi per trasferirsi a Londra. Qui inizia a lavorare come cameriere, seguendo corsi di inglese e frequentando allo stesso tempo i corsi di recitazione presso lo Lee Strasberg Theatre Institute. Dopo essere tornato in Italia, Nicolas studia presso la scuola di recitazione Teatro Azione, e prende parte a diversi spettacoli teatrali. Ma Vaporidis ben presto sfonda nel cinema, prendendo parte a lungometraggi di successo, quali “Ti amo in tutte le lingue del mondo”, “Notte prima degli esami”, “Come tu mi vuoi”, “Maschi contro femmine”, tanto per citarne alcuni.

Gli amori

Il set ha portato fortuna all’attore, qui Nicolas ha conosciuto alcune delle sue ex. Nel 2006 è protagonista del film di grande successo Notte prima degli esami, diretto da Fausto Brizzi, nel quale recita accanto a Cristiana Capotondi, con la quale avrà una relazione di un anno. Alcuni anni dopo, Nicolas Vaporidis aveva svelato qualche retroscena sul loro rapporto: “Con Cristiana ci siamo scannati. Ci tiravamo i piatti, ci siamo mandati a quel paese. Ma è stato un grande amore. Anche se non siamo amici, le voglio bene e sono fiero dei suoi successi. È una bella persona. Con lei ho vissuto un momento importante della vita. Quando è finita è finita. Con Cristiana eravamo molto confusi, ma anche questo aiuta a crescere”. Subito dopo essersi lasciato con la Capotondi, sul set di “Questa notte è ancora nostra”, Nicolas si innamora ancora: questa volta la fortunata è Ilaria Spada e con lei vive una storia durata qualche mese.

E’ stata poi la volta di Giorgia Surina, Nicolas e la conduttrice sono convolati a nozze l’8 settembre del 2012 a Milano con rito civile per poi dirigersi proprio in un’isola a Mykonos, in Grecia, dove si sono detti nuovamente “sì” alla presenza degli amici più cari.Il matrimonio, però, è durato meno due due anni: a febbraio 2014 la coppia ha annunciato il divorzio. “In certi momenti ti sembra che l’amore non esista. Ti crolla tutto e pensi di aver creduto in una favola. Mi sono lasciata attraversare dal dolore, senza combatterlo, come fosse un fulmine: così come è entrato, è anche uscito”, ha spiegato Giorgia Surina in un’intervista a Vanity Fair qualche anno dopo.

L’attore è attualmente impegnato, al suo fianco c’è la giovane Ali Rinaldo, biondissima di 27 anni. Una storia tenuta ben lontana dai riflettori, eppure la presenza di Ali è trapelata durante la permanenza di Nicolas sull’Isola. Nonostante la riservatezza dei due Ali ha scritto una dolce missiva al suo fidanzato per incoraggiarlo.