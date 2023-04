Chi è Pamela Camassa dell'Isola: età, lavoro e la storia d'amore con Filippo Bisciglia

La carriera di Pamela Camassa ha avuto inizio quando, ancora molto giovane, ha svolto lavori da modella. Dai concorsi di bellezza ha poi attraversato molti programmi televisivi e, dal 17 aprile 2023, la vediamo su Canale 5 come concorrente de "L'isola dei famosi". Leggiamo la sua storia: da Miss Italia a I migliori anni, dalla relazione con Filippo Bisciglia a Instagram.

Età, origini, primi lavori

Pamela Camassa nasce a Prato il 22 aprile 1984. Da giovane consegue il diploma in ragioneria all’istituto di Istruzione Secondaria Paolo Sagomari, ma proprio in quegli anni viene affascinata sempre più dal mondo dello spettacolo e, nel bel mezzo degli studi, fa il suo esordio come attrice nel film “Via del corso”, dove affianca altre giovani attrici destinate al successo: Laura Chiatti e Ilaria Spada. Poco dopo inizia a svolgere la professione di modella e partecipa a diversi concorsi di bellezza.

Da Miss Italia a I migliori anni

Pamela Camassa inizia a imporsi quando, nel 2002, vince il concorso di Miss Mondo Italia, che gli concede di diritto il pass per rappresentare l'Italia a Miss Mondo. Nel 2005 è invece tra le concorrenti di Miss Italia, dove ottiene la terza posizione. Nel 2006 la Camassa comincia a prendere parte ad una serie di programmi televisivi: il suo esordio avviene come valletta con lo show di Rai 1 "I raccomandati", condotto da Carlo Conti. Lo stesso anno partecipa in veste di concorrente a "Ballando con le stelle", show condotto da Milly Carlucci: qui danza con il ballerino professionista Angelo Madonia e si classifica al secondo posto. Nel 2008 il curriculum si arricchisce di varie esperienze: affianca Carlo Conti nella prima edizione dello show di successo "I migliori anni", partecipa al reality show di Italia 1 "La talpa" come concorrente e appare nel film "Un estate al mare", diretta da Carlo Vanzina.

Da Tale e quale show a L’isola dei famosi

All'inizio del successivo decennio, Pamela Camassa prende parte come concorrente ad entrambe le edizioni di "Attenti a quei due - La sfida" e nel 2012 è anche in gara nella seconda edizione di "Tale e quale show: le buone prestazioni le garantiscono il terzo posto in classifica e la partecipazione ad alcuni spin-off dello show condotto da Carlo Conti; on quest'ultimo ha poi condotto nuovamente "I migliori anni", nel 2013. Nel 2019 Pamela Camassa partecipa ad "Amici Celebrities", spin-off del celebre talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. In questa occasione la Camassa sbaraglia la concorrenza e vince la competizione. Da lunedì 17 aprile 2023 la modella e conduttrice è in Honduras come concorrente del reality show di Canale 5 “L’isola dei famosi”, condotto da Ilary Blasi.

Vita privata e la storia con Filippo Bisciglia

Pamela Camassa è sentimentalmente legata da molti anni con Filippo Bisciglia, noto soprattutto per essere il conduttore del programma di Canale 5 “Temptation Island”. I due si sono conosciuti dopo la partecipazione dell’uomo al reality “Grande Fratello”, nel 2006. Da quel momento fanno coppia fissa: Bisciglia ha dichiarato che non esclude la possibilità di diventare genitore, anche se al momento la coppia non ha figli.

Instagram

Pamela Camassa ha un profilo Instagram ufficiale dove condivide fotografie inerenti al suo lavoro, ma anche qualche scatto che la ritrae in momenti di vita quotidiana.