Chi è Pamela Petrarolo dell'Isola dei Famosi 2022: lavoro, età, vita privata, Non è la Rai

Pamela Petrarolo all'Isola dei Famosi 2022. La showgirl è tra i naufraghi della sedicesima edizione del programma di Canale 5, condotto da Ilary Blasi con Nicola Savino e Vladimir Luxuria nel ruolo di opininisti. E' il secondo reality per lei, che nel 2006 partecipò a La Fattoria.

Pamela Petrarolo ha 45 anni. La sua carriera nel mondo della tv inizia da giovanissima, nel '91, con Non è la Rai, programma cult di Gianni Boncompagni in onda su Italia 1, di cui è protagonista per tutte e quattro le edizioni, che le regala una popolarità travolgente. Prende parte anche ai vari spin off del programma, sempre negli anni '90, come Bulli & Pupe e Rock 'n' Roll, ma partecipa a tante altre trasmissioni come soubrette e cantante. Nel '94 esce il suo primo album da solista, al quale ne seguiranno altri due, uno l'anno dopo e l'ultimo nel 2018.

Pamela Petrarolo ha un compagno, Giovanni, dieci anni più piccolo di lei, al quale è legata dal 2019. Nel 2020 è nata Futura, la loro bambina. La soubrette ha altre due figlie, nate dal matrimonio con Gianluca Pea - finito nel 2017 - Alicee Angelica. Quest'ultima, la secondogenita - oggi 19enne - ha una malformazione congenita alla testa di cui Pamela ha parlato diverse volte in tv: "Nessuno se n'era mai accorto. Poi il sesto senso materno mi ha fatto capire che c'era qualcosa che non andava e, da lì a poco, è stata operata d'urgenza. I medici mi hanno detto che è stato un miracolo, perché se non me ne fossi accorta avrebbe rischiato di morire nel sonno. Ora sta bene. Viene monitorata ogni sei, nove mesi, ma il pericolo è scampato". Con l'ex marito i rapporti sono buoni.

Attivissima sui social, Pamela Petrarolo condivide spesso scatti di quotidianità, alle prese con le figlie o insieme al compagno. Di seguito qualche foto.