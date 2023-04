Chi è Paolo Noise dell'Isola: dall'età alla moglie allo "Zoo di 105"

Voce riconoscibile e irriverente del radiofonico "Zoo di 105", Paolo Noise ha un curriculum ricco e variegato: dai lavori discografici alla televisione, dall'imprenditoria fino alla partecipazione come concorrente al reality di Canale 5 "L'isola dei famosi", in partenza il 17 aprile 2023. Ripercorriamo la sua vita professionale e privata.

Età, origini, vero nome

Paolo Noise nasce l'8 settembre 1974 a Milano con il nome Paolo Federico Nocito. Da giovane fa la gavetta lavorando per alcune radio lombarde e contemporaneamente si esibisce in diversi locali italiani come Dj e remixer, utilizzando lo pseudonimo con il quale diventerà poi famoso.

Da Match Music a Striscia la notizia

Nel 1999 - e fino al 2003 - Paolo Noise diventa uno dei conduttori del canale televisivo Match Music, visibile sul pacchetto satellitare con Tele +, e poi successivamente su Sky Italia. Per Match Tv conduce "Euromachine", insieme a Isa B, e "Neuromachine", con Fabio Alisei. Proprio con quest'ultimo lavora in coppia, dal 2004 al 2006, come inviato del Tg satirico di Canale 5 "Striscia la notizia", condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.

Lo zoo di 105

Paolo Noise è da molti conosciuto per essere una delle voci di riferimento dello "Zoo di 105", trasmissione radiofonica di culto, nata da un'idea di Marco Mazzoli e che vede nel cast, tra gli altri, lo stesso Fabio Alisei. Paolo inizia a lavorare allo "Zoo di 105" nel 2002 e fino al 2015, pur tra tante pause più o meno lunghe e svariati progetti paralleli: dal 2011 al 2014, ad esempio, conduce con Alisei e Wender il programma televisivo "Trin Trun Tran" per Deejay TV e "Fuori Frigo" Radio Deejay. Con alcuni amici dello Zoo prende parte poi a una serie di progetti di Italia 1: "Teste di Casting" e il mini-format "Freetz" (trasmesso all'interno dello show comico "Colorado") e "I guastanozze".

La musica e l'imprenditoria

Radio e televisione a parte, Paolo Noise ha prodotto una gran quantità di materiale discografico, la maggior parte del quale uscito con l'etichetta discografica Time Records. Innanzitutto è interprete di "Anonimo", il misterioso cantante che ha prodotto gli album "Umberto Compilation" (nel 2007) e "Ho fatto il disco" (2008). Ha poi remixato il singolo di Alexandra Stan “Mr. Saxobeat”; pubblicato "Feel It" con la collaborazione di Yves; il singolo "Miss Me" Feat. LeRoy Bell, nel 2013, che si rivela un ottimo successo; pubblicato canzoni nei progetti Tamarri e Sobe; ha inciso canzoni insieme ad amici come Jack Mazzoni.

Paolo Noise vanta anche una carriera da imprenditore: dal 2016 è testimonial del brand Noise VAPE, che produce, per il marchio Puff, liquido per sigarette elettroniche. Nel 2018 inaugura la Noise Fuktory, una sua linea di abbigliamento. Nel 2019, prendendo spunto da uno spot comico proposto allo "Zoo di 105", diventa co-fondatore del brand Orologi Fumagazzi.

La vita privata, la moglie e Instagram

Il 16 giugno del 2018 Paolo Noise sposa a Scandiano (provincia di Reggio Emilia) Stefania Caroli, con la quale fa coppia fissa dal 2010.

Paolo Noise ha un profilo ufficiale di Instagram, dove alterna foto che immortalano dietro le quinte del suo lavoro e immagini di vita quotidiana, tra relax, viaggi e amici.

L'isola dei famosi

Dal 17 aprile 2023 Paolo Noise partecipa come concorrente alla diciassettesima edizione del reality show di Canale 5 "L’isola dei famosi", condotto da Ilary Blasi. Qui ritrova il suo amico, e collega dello "Zoo di 105", Marco Mazzoni.