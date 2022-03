Chi è Patrizia Bonetti dell'Isola dei Famosi 2022: età, lavoro e vita privata della modella

Chi è Patrizia Bonetti concorrente dell'Isola dei Famosi 2022? Dal lavoro alla vita privata, di seguito tutte le informazioni sulla ex concorrente del Grande Fratello 2018 che entra nella squadra dei naufraghi del reality a partire da giovedì 24 marzo.

Che lavoro fa Patrizia Bonetti

Bolognese, classe 1995, Patrizia Bonetti è una influencer e modella italo cubana che ha iniziato a lavorare nel campo della pubblicità per noti brand da giovanissima. Nel 2018 ha partecipato al Grande Fratello, occasione che le ha dato una notevole popolarità anche per via del breve flirt con Luigi Mario Favoloso, allora fidanzato di Nina Moric. Dopo quell'esperienza Patrizia Bonetti è stata ospite di programmi televisivi come Pomeriggio 5 e Domenica Live, per poi sparire dal panorama televisivo in cui torna oggi grazie all'Isola dei Famosi.

I fidanzati famosi di Patrizia Bonetti, da Ricucci a Vacchi

"Frequenta ambienti lussuosi e gira con l'autista" si raccontava nella scheda ufficiale di Patrizia Bonetti diffusa dalla produzione del GF all'epoca del suo inngresso nella Casa. E probabilmente proprio in occasione di eventi mondani che ha conosciuto i suoi ex compagni vip come Gianluca Vacchi, 53 anni, imprenditore e influencer oggi legato a Sharon Fonseca e padre di una bambina, a cui è stata legata da giovanissima; Stefano Ricucci, immobiliarista ed ex marito di Anna Falchi, che lei stessa accusò di lesioni durante una diretta televisiva; Claudio D'Alessio, figlio del cantante Gigi.

Il rapporto con Fabrizio Corona

Il nome di Patrizia Bonetti è stato associato anche a Fabrizio Corona che, nel suo libro 'Non mi avete fatto niente', l'aveva citata tra le donne donne con cui avrebbe avuto un flirt. "Non ho mai avuto alcuna relazione sessuale con lui e non ho mai condiviso momenti intimi. Siamo usciti spesso insieme e ci siamo sempre divertiti come due maschiacci. Tra noi, mi creda, non è mai scoccata alcuna attrazione fisico", aveva però dichiarato al settimanale Oggi la ex concorrente del Grande Fratello, smentendo le affermazioni dell'ex re dei paparazzi.

L'aggressione subita da Patrizia Bonetti e Aida Yespica

Nel 2019 Patrizia Bonetti è stata vittima di un'aggressione mentre era a Milano insieme ad Aida Yespica. Intervistata in tv, la modella ha raccontato di essere stata picchiata violentemente da parte di tre donne che le avrebbero strappato i capelli: "Mi hanno tolto il bulbo del capello… Ho i bozzi sulla testa, mi hanno strappato i capelli. Il mio parrucchiere mi ha costruito una protesi, il trauma comunque rimane" aveva raccontato.

Patrizia Bonetti su Instagram

Su Instagram Patrizia Bonetti è conosciuta con @pattibonetti. Il suo account è stato aperto di recente ed è già seguito da 136mila follower.