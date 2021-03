Isola dei Famosi 2021: chi è Paul Gascoigne, figli, vita privata e lavoro

Tra i naufraghi dell'Isola dei Famosi 2021 ci sarà anche Paul Gascoigne. L'ex calciatore di Tottenham Hotspur e Lazio è noto alle cronache oltre che per il suo eclettismo calcistico,soprattutto, per una vita privata sregolata segnata da abusi di alcol e droga. Nel video di presentazione realizzato per il reality si definisce "allegro e simpatico", confessa di avere "paura dei serpenti", ma le sue doti da "pescatore" saranno molto utili a tutti i naufraghi.

Chi è Paul Gascoigne dell'Isola dei Famosi 2021

Paul Gascoigne è nato a Gateshead, in Inghilterra, il 27 maggio del 1967. Ha iniziato a giocare a pallone da piccolo: prima l'esordio nelle giovanili del Newcastle United, nel 1983, due anni dopo l'esordio in prima squadra. Il suo talento lo porta, nel 1988, al Tottenham Hotspur dove rimarrà fino al 1992, giocò anche nella Nazione contro la Danimarca. Il "Gazza", così è soprannominato, dopo i Mondiali del 1990 arrivò on Italia, alla Lazio (dal '92 al '95). I numerosi infortuni, i problemi con droga e alcol e il suo temperamento lo portano a non essere più chiamato in Nazionale. La sua carriera è finita nel 2004 con sette trofei tra club e Nazionale Inglese ed è stato inserito nella Hall of Fame del calcio inglese.

Chi è Paul Gascoigne dell'Isola dei Famosi 2021: moglie e figli

Tra il 1996 e il 1998 è stato sposato con Sheryl Gascoigne e ha tre figli, di cui due adottati: Bianca Gascoigne, Regan Gascoigne, Mason Gascoigne.

Oltre alla dipendenza da draghe e alcool (che il giocatore ha affermato più volte di aver superato) Gascoigne ha dichiarato di essere stato dipendente anche dai social, per questo motivo le sue pagine non sono aggiornate.

In una recente intervista alla Gazzetta dello Sport, il nuovo naufrago ha commentato: “Pensavo a una vacanza, ma quando ho visto il format, ho capito che non sarà così. Porterei sull'Isola mio padre. E poi tutta la curva Nord della Lazio. Ho adorato quei tifosi. Quando vedo le partite della Lazio, mi tornano in mente i cori. Porterei con me anche Mourinho".

Bianca Gascoigne: chi è la figlia di Paul

Biondissima, bella, fisico mozzafiato e con una carriera nel mondo della moda e della tv: Bianca Gascoigne, figlia adottiva di Paul Gascoigne, è nata il 28 ottobre 1986 sotto il segno dello Scorpione. E' apparsa su molte copertine di riviste (come Loaded, Nuts e Maxim), è seguita da oltre 328mila follower su Instagram. Oltre ad essere una modella è anche un personaggio televisivo: ha vinto nel 2006 il reality show Love Island, nel 2008 ha vinto la battaglia contro la collega Danielle Lloyd in Gladiators e nel 2017 è stata una concorrente del Gf Vip britannico dove si è posizionata sesta.

I concorrenti dell'Isola dei Famosi 2021

Vera Gemma (qui la scheda), Drusilla Gucci, Brando Giorgi, Awed (qui la scheda), Elisa Isoardi (qui le dichiarazioni dell'ex volto Rai), Visconte Guglielmotti, Akash Kumar, Angela Melillo, Gilles Rocca, Valentina Persia, Francesca Lodo e Roberto Ciufoli, Beppe Braida, Daniela Martani e ovviamente Paul Gascoigne.