Isola dei Famosi 2021, chi è Roberto Ciufoli: carriera, moglie, figli e vita privata

Sarà un'edizione dell'Isola dei Famosi divertente anche solo per la partecipazione della Regina della barzellette Valentina Persia e per Roberto Ciufoli. Ciufoli vanta una decennale carriera nel mondo dello spettacolo come doppiatore, attore, regista e comico.

Isola dei Famosi 2021: chi è Roberto Ciufoli

Roberto Ciufoli è nato a Roma il 1 marzo del 1960, a 21 anni fonda con nove amici "L’allegra brigata" con Pino Insegno e Francesca Draghetti. Con i due continuerà la sua carriera televisiva e teatrale in particolare con la "Premiata Ditta" alla quale si aggiungerà Tiziana Foschi. La sua carriera teatrale e televisiva è molto ricca da "Notte prima degli esami-oggi" a "Distretto di polizia" e poi come doppiatore nel "Signore degli anelli - Il ritorno del Re" dove dava la voce a Gollum e a Marshall ne "L’era glaciale 4".

Per Ciufoli non è il primo reality nel 2005 infatti ha partecipato a La Talpa, nel 2015 è uno dei protagonisti di "Si può fare", programma condotto da Carlo Conti su Rai 1, durante il programma però Ciufoli si infortunò riportando una lesione con distacco completo del tendine del bicipite.

Chi è Roberto Ciufoli: vita privata, moglie, figli

Nel 2011 Roberto si è sposato con Theodora Bugel dopo alcuni anni di convivenza. Ha due figli: Jacopo, nato da una precedente relazione nel 1995, e Romeo avuto con Theodora con la fecondazione assistita.

Amante dello sport si è diplomato all’ISEF nel 1983, è un grandissimo amante della Roma e nel video di presentazione per l'Isola si è definito "sportivo, amante dei cavalli, lupo di mare e appassionato d'arte".

Isola dei Famosi 2021, i concorrenti

Vera Gemma (qui la scheda), Drusilla Gucci, Awed (qui la scheda), Elisa Isoardi (qui le dichiarazioni dell'ex volto Rai), Visconte Guglielmotti, Akash Kumar, Angela Melillo, Gilles Rocca, Valentina Persia, Francesca Lodo e Roberto Ciufoli, Paul Gascoigne, Beppe Braida, Daniela Martani e ovviamente Brando Giorgi.

Isola dei Famosi 2021, opinionisti

Due donne nel ruolo di opininiste: Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini. A completare la squadra è poi Tommaso Zorzi, reduce dalla vittoria al Grande Fratello Vip. Elettra sarà però costretta a saltare le prime puntate a causa del covid. E che la produzione sia in cerca di un valido sostituto.