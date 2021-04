Isola, chi è Rosaria Cannavò la ballerina e showgirl che è stata fidanzata con due giocatori della Roma

E' una delle naufraghe dell'edizione 2021 dell'Isola dei Famosi. Rosaria Cannavò è una showgirl, ballerina e influencer è conosciuta dal grande pubblico per aver ballato in tv nei programmi come Paperissima e Sarabanda e I Rccomandati.

Isola dei Famosi: Chi è Rosaria Cannavò

Rosaria Cannavò è nata in Sicilia il 4 novembre 1983 è molto nota soprattutto come ballerina si è esibita in molti programmi tv: Sarabanda, I Raccomandati, I Migliori Anni, Paperissima e Un, Due, Tre… Stalla. La sua carriera è iniziata nel 2000. Ha recitato nel film La suite, di Fabrizio Manfredini, ed ha posato per alcuni calendari senza veli ed è stata ospite di Emigratis di Pio & Amedeo e Ciao Darwin.

Isola dei Famosi: Rosaria Cannavò è fidanzata?

Oltre che per le doti da ballerina Rosaria è conosciuta per i flirt con alcuni uomini importanti, due ex giocatori della Roma: Christian Panucci e Antonio Cassano. Nonostante sia molto conosciuta la sua vita privata è poco conosciuta, dopo i legami calcistici Cannavò ha conosciuto l’imprenditore ligure Andrea Berti, i due si sono sposati mossi da un grande amore ma nel 2018 hanno poi divorziato, nel più totale silenzio stampa.

Dal suo profilo social è chiaro che adesso il cuore di Rosaria batta per Francesco Casagrande, fisioterapista, le loro foto sono colme d'amore e tenerezza.