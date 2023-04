Chi è Simone Antolini, fidanzato di Cecchi Paone: età, lavoro, ex fidanzata

In onda su Canale 5 dal 17 aprile 2023, "L'isola dei famosi 17" vede tra i più attesi concorrenti il giornalista Alessandro Cecchi Paone e il suo compagno Simone Antolini. Studente di Scienze giuridiche, il giovane fa fatto coming out dopo una storia d'amore con una ragazza. Ma cosa sappiamo di Simone Antolini? Le origini e l'età, la famiglia e la sfera sentimentale: conosciamolo meglio.

Età, origini, famiglia, studi

Simone Antolini nasce nel 1999 in provincia di Ascoli Piceno e qui cresce con i genitori e con il fratello maggiore. Il padre ha una piccola azienda agricola (poi successivamente ceduta) e lui per diversi anni aiuta l'attività occupandosi delle vendite. Al contempo porta però avanti i suoi studi, e dopo aver conseguito il diploma si iscrive all'Università, più precisamente a Scienze giuridiche. La sua intenzione è quella di entrare nel mondo della pubblica amministrazione. Antolini racconta di aver anche accarezzato l'idea di fare l'attore, ma quando affronta un provino rimane molto deluso dall'ambiente, dove si è imbattuto - racconta - in un regista che per un ruolo gli avrebbe chiesto denaro o favori di carattere sessuale. Si dedica, da quel momento, a tempo pieno agli studi universitari.

La storia d'amore con una ragazza

All'età di 16 anni Simone Antolini intraprende una relazione con una ragazza che dura quattro anni. La storia si interrompe di comune accordo quando entra in una fase di monotonia irreversibile. Non molti mesi dopo la fine di questa relazione Antolini frequenta un amico bisessuale e nel corso di una serata i due si baciano. Un episodio che rappresenta per il ragazzo un mezzo shock, ma anche l'inizio di una presa di coscienza che si sviluppa, acquisendo ulteriore consapevolezza, nel corso del tempo, del proprio orientamento sessuale.

Alessandro Cecchi Paone e l'omosessualità

Durante il periodo di pandemia per Covid-19, Simone Antolini ascolta alcuni interventi televisivi del giornalista e conduttore Alessandro Cecchi Paone e ne rimane colpito: iniziando così a seguirlo su Instagram. Dopo diversi like a foto e a storie, Antolini decide di contattarlo, scrivendogli un messaggio: il dialogo verte principalmente sulla presa di coscienza della propria omosessualità. Antolini si sente capito ma anche protetto. Dopo un periodo di assidue chat, i due riescono ad incontrarsi a Rimini tra marzo e aprile 2022. Dopo un congresso, una cena e una visita al mare locale, scatta il primo bacio tra Alessandro e Simone.

La foto di Chi e le reazioni

Nel corso dell'estate del 2022 il settimanale Chi pubblica una foto che "paparazza" un appassionato bacio tra Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone. I genitori del giovane -sono venuti a conoscenza di questa relazione soltanto in tale circostanza, ma dopo un iniziale momento di smarrimento, hanno serenamente accettato questa storia d'amore. Non tutti accettano però di buon grado la relazione: Antolini ha infatti raccontato che molte persone - alcune delle quali pseudo amiche - hanno cominciato ad assumere comportamenti diffidenti e critici nei suoi confronti. Una sua ex amica, in particolar modo, gli ha chiesto se fosse almeno pagato bene. Gli attacchi omofobi vertono sull'orientamento sessuale, ma anche sulla differenza di età tra i due.

La televisione e L'isola dei famosi

Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone vivono una storia ricca d'amore ed emotivamente appagante. In alcune circostanze sono apparsi in programmi televisivi - da Maurizio Costanzo Show a Pomeriggio Cinque - parlando in modo aperto della loro storia d'amore. A partire dal 17 aprile 2023 la coppia parte in direzione Honduras: Simone e Alessandro sono tra i concorrenti della diciassettesima edizione del reality di Canale 5 "L'isola del famosi".

Simone Antolini ha una pagina ufficiale di Instagram, che mantiene però privata.