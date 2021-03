Isola dei Famosi 2021, chi è Valentina Persia: dalla carriera alla scomparsa del compagno

Valentina Persia sarà una naufraga nella nuova edizione dell'Isola dei Famosi 2021. Nle video di presentazione per l'Isola si è definita "mangiona, solare, autentica, simpatica, diretta, pazza".

Isola dei Famosi 2021: chi è Valentina Persia

La regina delle barzellette sarà uno dei concorrenti dell'Isola di Ilary Blasi. Persia però è molto altro comica, attrice, ballerina e cabarettista. Ha esordito in tv nel '94 con "La sai l'ultima?" conquistando il pubblico a suon di risate. Come attrice ha recitato sia in tv che nel cinema. E' tra le comiche italiane più amate grazie proprio alla sua ironia e simpatia.

Persia è nata a Roma il 1 ottobre del 1971, si è diplomata all’Accademia nazionale di Roma come ballerina e nel 1995 ha preso il diploma di recitazione alla scuola di teatro Ribalte diretta da Pietro Garinei.

Negli anni successivi partecipa a programmi come Saxa Rubra con Gaspare e Zuzzurro e Sotto a chi tocca, anche se la svolta arriva nuovamente con il programma La sai l’ultima? nel 1998 quando partecipa come comica. Nel 2003 ha partecipato, con Pippo Franco e Natalia Estrada, a La sai l’ultimissima?, per Canale 5 è stata parte anche del cast di "E io pago"

In tv ha recitato in "Di che peccato sei?", "Caterina e le sue figlie" 2 e 3, "L’onore e il rispetto". Per il cinema dove partecipa a molti film come Etoile, Villa Ada, Teste di Cocco e Buona giornata, Buona giornata. Ha lavorato molto anche in teatro che è stato in realtà il suo primo palco: ha iniziato la carriera nel 1985 alle Terme di Caracalla e poi lo spettacolo Ah Valentina vestita di nuovo (single per forza), Bravi a letto, Odio il rosso e molti altri.

Isola dei Famosi 2021: la vita privata di Valentina Persia

Molto riservata della sua vita personale non si conoscono molti dettagli. Il suo sorriso cela però due grandi dolori, che ha poi avuto la forza di raccontare, il primo la morte del suo compagno e grande amore Salvo, un architetto a cui è stata legata per 4 anni, e il secondo la depressione post partum che l'ha colpita dopo la nascita dei suoi gemelli, Carlotta e Lorenzo, nel 2015 quando aveva 43 anni.

Isola dei Famosi 2021, i concorrenti

Vera Gemma (qui la scheda), Drusilla Gucci, Awed (qui la scheda), Elisa Isoardi (qui le dichiarazioni dell'ex volto Rai), Visconte Guglielmotti, Akash Kumar, Angela Melillo, Gilles Rocca, Valentina Persia, Francesca Lodo e Roberto Ciufoli, Paul Gascoigne, Beppe Braida, Daniela Martani e ovviamente Brando Giorgi.

Isola dei Famosi 2021, opinionisti

Due donne nel ruolo di opininiste: Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini. A completare la squadra è poi Tommaso Zorzi, reduce dalla vittoria al Grande Fratello Vip. Elettra sarà però costretta a saltare le prime puntate a causa del covid. E che la produzione sia in cerca di un valido sostituto.