Chi è il Visconte Guglielmotti dell'Isola dei Famosi: dal lavoro alla vita privata al castello

Questa edizione dell'Isola dei famosi avrà un tocco di nobiltà: tra i concorrenti ci sarà anche il Visconte Ferdinando Guglielmotti, meglio conosciuto con il nome Visconte Guglielmotti. L'imprenditore italiano sarà all'altezza dell'Isola?

L'Isola dei Famosi: chi è il Visconte Guglielmotti

Sulla vita di Ferdinando Guglielmotti si sa molto poco, ma tra le informazioni certe ci sono la sua discendenza nobiliare (discende direttamente da Fra Alberto Guglielmotti, illustre teologo dell’800) e l'amore per l'azienda di famiglia: laureato in scienze giuridiche ha abbandonato la vita legale per quella da imprenditore, il nonno fondò l'azienda casearia e ora Ferdinando la porta avanti. Il visconte abita con la madre in un castello per questo è soprannominato il "re di Capalbio".

Chi è Visconte Guglielmotti: vita privata e castello

La riservatezza del Visconte si riscontra anche nelle poche informazioni che si hanno sulla sua vita privata. In campo amoroso si definisce "single per scelta", che sia uno scapolo d'oro?

Nel suo video di presentazione per l'Isola si è definito "esteta, viaggiatore,esperto di storia, appassionato di cavalli, yogi convinto". Con "yogi convinto" s'intende una persona che pratica yoga e ne segue la filosofia riuscendo a raggiungere importanti traguardi.

Isola dei Famosi 2021, i concorrenti

Vera Gemma (qui la scheda), Drusilla Gucci, Awed (qui la scheda), Elisa Isoardi (qui le dichiarazioni dell'ex volto Rai), Visconte Guglielmotti, Akash Kumar, Angela Melillo, Gilles Rocca, Valentina Persia, Francesca Lodo e Roberto Ciufoli, Paul Gascoigne, Beppe Braida, Daniela Martani e ovviamente Brando Giorgi.

Isola dei Famosi 2021, opinionisti

Due donne nel ruolo di opininiste: Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini. A completare la squadra è poi Tommaso Zorzi, reduce dalla vittoria al Grande Fratello Vip. Elettra sarà però costretta a saltare le prime puntate a causa del covid. E che la produzione sia in cerca di un valido sostituto.