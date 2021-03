Isola dei Famosi 2021: chi è la "Pupa" Miryea Stabile, dalla carriera alla vita privata

Miryea Stabile è diventata famosa dopo la vittoria del programma La pupa e il secchione (e viceversa): bionda, solare, autoironica e anche un po’ “svampita”, Miryea è una vera pupa e sa bene di esserlo. Ama il rosa, farsi i codini e vestirsi di paillettes. Nelle sue frasi non mancano mai le parole “top” e “adoro”. Fisico statuario, sguardo seducente, giustifica la sua totale ignoranza dicendo di soffrire di memoria a breve termine. Ma vive questa situazione con totale leggerezza e ilarità. Dietro l’apparente “leggerezza” di Miryea si nasconde, però, un passato di sofferenza e non accettazione sia familiare che scolastico.

Isola dei Famosi 2021: chi è Miryea Stabile

Miryea Stabile è nata a Brescia nel 1997, ma vive e lavora a Milano. Ha frequentato l’ISSA Europe (International Sports Sciences Association) e infatti il suo mestiere riguarda proprio il settore fitness per cui fa anche l'influencer. Tra le sue esperienze lavorative compaiono anche quella di hostess, modella e fashion blogger ed comparsa in tv con i programmi Guess my Age, Take me out, Detto Fatto e Furore, Ciao Darwin. Il grande pubblico però l'ha imparata a conoscere con la partecipazione, e poi la vittoria, di "La Pupa, Il Secchione e Viceversa 2021" insieme al secchione Luca Marini.

Isola dei Famosi: Miryea Stabile al posto di Carolina Stramare

Carolina Stramare è stata costretta ad abbandonare la nave dell'Isola dei Famosi 2021 a causa di alcuni problemi familiari, per questo motivo è stata scelta dalla produzione Miryea Stabile. Per l'Isola dei Famosi però questi non sono stati gli unici imprevisti (sempre legati al covid) Ciacci e Amedeo Goria hanno dovuto rifiutare e ultima Elettra Laborghini che è risultata positiva al covid così da non poter presenziare alle prime puntate del programma, è un'opinionista insieme a Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi vincitore del Gf Vip 5.

Isola dei Famosi 2021, i concorrenti

Vera Gemma (qui la scheda), Drusilla Gucci, Awed (qui la scheda), Elisa Isoardi (qui le dichiarazioni dell'ex volto Rai), Visconte Guglielmotti, Akash Kumar, Angela Melillo, Gilles Rocca, Valentina Persia, Francesca Lodo e Roberto Ciufoli, Paul Gascoigne, Beppe Braida, Daniela Martani e ovviamente Brando Giorgi.

Isola dei Famosi 2021, opinionisti

Due donne nel ruolo di opininiste: Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini. A completare la squadra è poi Tommaso Zorzi, reduce dalla vittoria al Grande Fratello Vip. Elettra sarà però costretta a saltare le prime puntate a causa del covid. E che la produzione sia in cerca di un valido sostituto.