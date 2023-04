La vita privata dei Jalisse: età, matrimonio, figli, Sanremo e Instagram

Nel 1997 i Jalisse, duo formato da Fabio Ricci e Alessandra Drusian hanno vinto, da semisconosciuti e contro ogni pronostico, il Festival di Sanremo con il brano "Fiumi di parole". La loro carriera, però, non ha mantenuto le iniziale premesse. Dal 17 aprile 2023 vediamo la coppia su Canale 5 come concorrenti de "L'isola dei famosi 17". Ma cosa sappiamo di questo due? Dal primo incontro al matrimonio, dal palco dell' Ariston alle figlie, dalle polemiche alla televisione. Andiamo alla scoperta delle loro vite.

Età, nomi, origini, primi lavori

I Jalisse sono un duo formato da Fabio Ricci (nato a Roma il 5 settembre 1965) e Alessandra Drusian (nata a Oderzo, provincia di Treviso, il 18 maggio 1969). Prima di conoscersi, avevano entrambi intrapreso la strada della musica: lui era membro del gruppo Vox Populi, dove cantava e suonava la tastiera; lei aveva partecipato a diversi concorsi canori del Friuli-Venezia Giulia. Il primo incontro tra i due avviene nel 1990, quando le loro vite si incrociano nello studio di una casa discografica. Nei primi anni '90 Alessandra partecipa da solista ad alcuni programmi televisivi, come "Gran Premio", condotto da Pippo Baudo.

La musica e la vittoria a Sanremo

A partire dal 1992 Fabio Ricci e Alessandra Drusian uniscono le forze e nel 1994 nascono ufficialmente i Jalisse. Il nome si può tradire in arabo come "siedi, accomodati e ascolta", ma nasce dal personaggio Jaleesa della serie televisiva "Tutti al college". I Jalisse partecipano nel 1995 a Sanremo Giovani con la canzone "Vivo", ottenendo un buon riscontro che il successivo anno li porta nella sezione Nuove proposte del Festiva: qui, con il brano "Liberami" si classificano al sesto posto. Nel 1997 i Jalisse partecipano al Festival di Sanremo, concorrendo per la prima volta nella categoria dei Big. Con il brano “Fiumi di parole” si aggiudicano, tra lo stupore generale, la quarantasettesima edizione della manifestazione canora. La vittoria fu molto discussa e in molti fecero notare la somiglianza del brano con "Listen to Your Heart" dei Roxette.

Dopo il Festival

Durante il Festival di Sanremo del 1997 i Jalisse pubblicarono il loro esordio discografico, "Il cerchio magico del mondo", ma i risultati di vendite si rivelarono modesti. Dopo il quarto posto ottenuto all'Eurovision Song Contest con "Fiumi di parole", i Jalisse tengono alcuni concerti in Italia e all'estero, ma non tutto fila liscio e il successivo anno la commissione di Sanremo respinge il loro nuovo brano, dal titolo "Le cime del Tibet". I Jalisse hanno più volte ripetuto che, da quel momento, hanno presentato tutti gli anni, brani (sempre diversi) per partecipare alla più illustre delle manifestazioni canore italiane ma sono stati puntualmente respinti. Le bocciature consecutive sarebbero dunque, ad oggi, 26.

I Jalisse e la tv

Nel 2014 Alessandra Drusian si presentò al talent di Rai 2 “The Voice of Italy” ma nessuno dei coach si girò per sceglierla. Nel 2018 i Jalisse parteciparono da concorrenti allo show televisivo di Rai 1 “Ora o mai”, che vedeva in gara meteore della musica italiana. Nella classifica finale il duò si classificò secondo alle spalle di Lisa. Sempre nel Alessandra Drusian partecipo all'ottava edizione del programma condotto da Carlo Conti "Tale e quale show" e si classificò anche in questo caso seconda, alle spalle di Antonio Mezzancella. A partire dal 17 aprile del 2023 Fabio Ricci e Alessandra Drusian si trovano in Honduras, dove partecipano alla diciassettesima edizione del reality show di Canale 5 “L’isola dei famosi”, condotto da Ilary Blasi.

Vita privata, figlie, Instagram

Fabio Ricci e Alessandra Drusian fanno coppia anche nella vita e nel 1999 sono convolati a nozze. Dalla loro unione sono nate due figlie, Angelica e Aurora.

I Jalisse hanno un profilo Instagram ufficiale e nel corso degli anni si sono più volte dedicati a progetti con artisti e associazioni socialmente impegnati.