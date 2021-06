Isola dei Famosi 2021: chi è il favorito alla vittoria

Chi vincerà l'Isola dei Famosi 2021? Questa sera in diretta dall'Honduras i sei naufraghi scopriranno chi sarà eliminato e chi vincerà questa quindicesima edizione dell'Isola dei Famosi. Andrea Cerioli, Awed, Ignazio Moser, Valentina Persia, Beatrice Marchetti e Matteo Diamante dovranno sfidarsi un'ultima volta per diventare il padrone dell'Isola.

In via del tutto eccezionale, come conseguenza dell'emergenza sanitaria, i finalisti non sono tornati in Italia ma sono rimasti in Honduras, ad andare da loro due ospiti d'eccezione: Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione. Le due neo-naufraghe sono approdate sull'Isola per supportare i rispettivi compagni, Ignazio Moser e Andrea Cerioli, e non sono mancate le critiche. Sui social in molti hanno sottolineato come questa decisione sia in realtà una mancanza di rispetto nei confronti degli altri quattro in gara. Alcuni hanno anche fatto notare come la partenza delle due ragazze possa in realtà significare che fosse già deciso, ben prima di quando Ceriolioli e Moser sono diventati finalisti, che i due sarebbero stati i primi a finire in finale. Vedremo questa sera se Ilary Blasi, la padrona di casa, parlerà delle polemiche.

Chi vince l'Isola dei Famosi? Ecco i nomi favoriti

Il totonomi sul vincitore è iniziato ormai da alcune settimane e gli scommettitori hanno puntato tutto su Awed. Lo youtuber ha conquistato tutti, forse anche a causa della sua estrema magrezza e del suo non riuscire mai a vincere una prova ricompensa dove poter mangiare. Eurobet e Bwin propongano la vittoria di Awed all'Isola dei Famosi a 3 volte la posta, ben un punto in punto rispetto a Sisal che offre il suo successo a quota 2. Dopo di lui la favorita è l'amazzone Beatrice Marchetti (quota 5) che tra costumi di foglie, l'isolamento e il suo godersi il mare, la spiaggia, i bagni di notte in mare e anche la pesca è riuscita ad entrare in contatto con l'Isola. Marchetti ha mostrato che può esistere un'Isola dei Famosi senza liti e tirate di capelli.

Ignazio Moser se la batte con Marchetti anche lui a quota 5. L'ultimo ad entrare, in linea temporale, ma uno dei pochi ad essersi davvero dato da fare e che ci ha "messo la faccia": per far vincere un piatto di pasta al sugo ogni giorno per una settimana a sè stesso e ai compagni si è fatto rasare a zero barba e capelli.

Valentina Persia, insieme ad Awed, è la concorrente che ha resistito a televoti e nomination dall'inizio del programma. Tutto fare: cuoca, pescatrice, mamma, ma anche personaggio che ha saputo creare dinamiche è stata forse la più amata, ma la sua necessità di arrivare in finale ha rovinato i rapporti creati con gli altri naufraghi e di conseguenza anche l'opinione che molti si erano fatti su di lei.

Il podio

In base a quanto scritto, si giocano il podio Awed - Marchetti - Moser oppure Awed - Moser - Marchetti: entrambe le classifiche sono quotate a 12.00.

Chi è sfavorito alla vittoria dell'Isola dei Famosi

Tra i meno favoriti alla vittoria, secondo gli scommettitori, ci sono Matteo Diamante e Andrea Cerioli. Il secondo, soprattutto, ha una quotazione poco favorevole e già tutti lo considerano il sesto in classifica. Se Diamante si posizione quinto ma con poco scarto rispetto agli altri concorrenti (9), Cerioli è quotato 20 secondo la classifica Sisal.

Il primo eliminato della serata, sempre secondo le scommesse, sarà Matteo Diamante quotato a 1.20 contro il 4.00 di Awed.

La classifica di Sisal