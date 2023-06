Chi vince L'isola dei famosi 2023: il nome del vincitore

Chi vince L'isola dei famosi 2023? Siamo giunti al giorno più atteso: oggi, lunedì 19 giugno, a partire dalle 21.20 su Canale 5, va in onda la finalissima dello storico e amato reality show, giunto alla sua diciassettesima edizione. Come di consueto l'edizione si conclude con la proclamazione del vincitore. I sei finalisti possono dire di essere sopravvissuti a un totale di 64 giorni da naufraghi - presso Cayos Cochinos (Honduras) - per dieci prime serate televisive. Ad un passo dalla finale, che va in onda questa sera, domenica 14 maggio 2023, in diretta su Canale 5, gli scommettitori impazzano con i loro pronostici. Soltanto un concorrente, però, potrà conquistare il titolo di vincitore,guadagnando la cifra di 100 mila euro. In attesa del verdetto, annunciato dalla padrona di casa Ilary Blasi, sondiamo le quote dei bookmakers, che sembrano avere pochi dubbi: c'è un solo favorito, insidiato con netta distanza da un paio di nomi.



Snai

1) Marco Mazzoli: 1.45

2) Cristina Scuccia: 5.00

3) Pamela Camassa: 7.50

4) Alessandra Drusian: 10.00

5) Andrea Lo Cicero: 12.00

6) Luca Vetrone: 12.00

Goldbet

1) Marco Mazzoli: 1.50

2) Cristina Scuccia: 4.50

3) Pamela Camassa: 6.00

4) Alessandra Drusian: 11.00

5) Andrea Lo Cicero: 13.00

6) Luca Vetrone: 13.00

Eurobet

1) Marco Mazzoli: 1.35

2) Cristina Scuccia: 4.00

3) Pamela Camassa: 5.00

4) Alessandra Drusian: 6.00

5) Andrea Lo Cicero: 7.00

6) Luca Vetrone: 7.00

Prendendo in esame tre dei principali operatori nel settore delle scommesse si nota immediatamente una compattezza rigorosa nel classificare favoriti e sfavoriti del rush finale della gara. In particolar modo sembrerebbero esserci ben pochi dubbi sul nome del vincitore de "L'isola dei famosi 2023": il conduttore radiofonico Marco Mazzoli, sbarcato in Honduras con il collega e amico Paolo Noise (costretto poi a lasciare la gara per motivi di salute), si è presto guadagnato le simpatie del pubblico e i favori del pronostico. Ben distanziati troviamo invece Cristina Scuccia - già nota in passato come Suor Cristina - e Pamela Camassa. Ridotte decisamente al lumicino le chance di Alessandra Drusian, cantante del duo Jalisse, di Andrea Lo Cicero e di Luca Vetrone.

