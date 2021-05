Isola: quanto sono dimagriti i naufraghi?

La dieta forzata di riso, cocco, qualche pesce (pochi) e alcuni cactus ha portato i naufraghi a perdere molto, moltissimo peso.

Isola: quanto pesano i naufraghi ora

Per il raffronto prima e dopo sono stati presi in considerazione i naufraghi che sono sull'Isola da più tempo come Valentina, Roberto, Andrea Cerioli e Fariba.

Roberto Ciufoli: da 75 a 59 kg

Andrea Cerioli: da 80 a 64 kg

Miryea Stabile: da 59 a 53 kg

Awed: da 75 a 59 kg

Valentina Persia: 75 a 60 kg

Fariba Tehrani: da 55 a 46 kg

Isolde Kostner: da 60 a 50 kg.

E' importante ricordare che per perdere qualche chilo non bisogna mai, e poi mai, soffrire la fame, smettere di mangiare o mangiare meno di quanto il nostro organismo ci richiede. Avere una dieta completa di frutta, verdura, proteine e carboidrati e in più una corretta attività fisica sono gli unici modi che vi permetteranno, se lo desiderate, di raggiungere l'obiettivo che non deve mai essere al di sotto del peso corporeo per voi più giusto.

Isola: la sfida per la prova ricompensa e la battuta di Ilary

Durante la puntata del 26 aprile Ilary Blasiha commentato la forma fisica di alcuni di loro che da vincitori hanno potuto farsi una doccia con acqua dolce. Ma a parte il premio, in molti avrebbero preferito del cibo, ciò che ha lasciato un po' di stucco i telespettatori è stata la battuta con la quale Ilary Blasi ha invitato i concorrenti a lavarsi: "Lavatevi con acqua dolce e sapone, andate. Perché forse voi non lo sapete, ma questa dieta a base di riso e sole ha reso molti di voi super sexy e quindi vogliamo ammirarvi in tutto il vostro splendore".

Sicuramente la conduttrice non voleva intenzionalmente offendere qualcuno e non è chiaro se i naufraghi l'abbiano sentita, ma certamente non è un'affermazione felice visti tutti gli sforzi che influencer, attori, vip, sportivi e sportive stanno facendo per sensibilizzare il tema della bellezza inclusiva, del body positivity e stigmatizzare il body shaming.

Incoraggiare le persone ad accettare il proprio corpo, mangiare sano, avere una dieta equilibrata e fare sport per valorizzarsi e stare bene con se stessi è un conto, lasciar passare il messaggio che una dieta molto dura porti alla conquista di una forma fisica perfetta, sexy, è un messaggio sbagliato.