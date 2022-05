C'è un chirurgo all'Isola? Guendalina Tavassi rompe il silenzio

Non c'era lei nel mirino, anzi c'erano Carmen Di Pietro e Lory Del Santo ma, in attesa che le colleghe tornino dall'Honduras, Guendalina Tavassi rompe il silenzio nel merito della presenza (presunta) di un chirurgo all'Isola dei Famosi. E lo fa attraverso dichiarazioni che smentirebbero clamorosamente i sospetti lanciati la scorsa settimana dalla dottoressa Dvora Ancona, le cui esternazioni avevano fatto il giro della rete.

"Mi sto divertendo un sacco a vedere cosa si vocifera in giro dell?Isola e ho letto che scrivono che noi naufraghi avevamo il chirurgo lì", dice Guendalina su Instagram, dove racconta il suo ritorno al quotidiano dopo l'esperienza in Honduras. "Ma se avevo il chirurgo, secondo voi, me ne andavo?", prosegue ancora, scherzando sul fatto che è stata lei stessa a scegliere di allontanarsi dal gioco, per motivi personali mai precisati. "Il chirurgo sull?Isola mi ha fatto volare. Senza magnà ma tutti imbotoxati", conclude poi, mettendo fine ai pettegolezzi.

La versione dell'ex naufrago Luca Vismara

Una versione, la sua, che nelle ultime ore è stata confermata anche da un altro ex naufrago, ovvero Luca Vismara, partecipante nell'edizione 2019, che ha dichiarato: "Sono stato all'Isola per quasi 3 mesi. Era il 2019 e vi garantisco che oltre a non darci neanche una briciola di cibo fuori dalle telecamere. Ovviamente non ci sono chirurghi che vengono a farci le punturine di botulino e questo si vede molto. Infatti io sembravo mio nonno".

Come nascevano i sospetti di Dvora Ancona

A lanciare i sospetti su un prefessionista che avesse l'obiettivo di dare una "rinfrescata" al viso delle naufraghe era stata appunto Dvora Ancona, noto medico chirurgo specializzato in medicina estetica, con oltre 20mila follower su TikTok, che aveva puntato il dito contro la produzione affermando, col suo occhio clinico, che in Honduras c'era una persona presente con il compito specifico di fare ritocchini alle naufraghe. E, appunto, a Lory del Santo e Carmen Di Pietro in particolare. A sostegno della sua tesi, aveva portato alcune immagini di come, nel corso della permanenza in gioco, i loro volti erano cambiati, almeno a suo dire.