Come flirtano Marco Melandri e Cicciolina all'Isola dei Famosi

Tutto si gioca (al momento) tra il serio e il faceto. Ma tanto basta per far chiacchierare la rete. Arrivato da "singolo" all'Isola dei Famosi, Marco Melandri ha deciso di accoppiarsi (non in senso biblico, s'intende) con Cicciolina. Sì perché, come sanno i telespettatori del reality show di Canale 5, quest'anno si gioca in coppia. Una vicinanza obbligata e su cui però entrambi stanno scherzando, tanto da far partire il tifo per il flirt.

Sin dal primo momento, Melandri ha scelto di fare coppia con Cicciolina perché "mi sta molto simpatico e racconta barzellette zozze". Una presa di posizione su cui ha ironizzato anche la moglie di lui, Manuela Raffetà, con cui è tornato a fare coppia dopo una dura crisi vissuta negli ultimi anni. Lei stessa ha invitato Ciccolina ad "insegnare dei trucchetti al marito". E la lezione è cominciata subito.

"Guarda i pesci come schizzano"

Immortalati in mezzo al mare, Cicciolina non perde tempo e si improvvisa subito in qualcosa su cui ha puntato sin dalla prima puntata del reality: i doppi sensi. "Guarda i pesci come schizzano", dice a Melandri, che scoppia in una grassa risata. E' poi lo stesso Marco a spiegare alla donna le ragioni per cui ha deciso di legarsi a lei nel gioco: "Mi piace essere legato a te, è da quando ho 13 anni che sogno questo momento. Magari stasera ci sveli come finivano i tuoi film (che non ci sono mai arrivato, ndr) e ci puoi dare qualche consiglio. Ovviamente solo teoria, nessuna pratica, sono fidanzato. Non lo fossi stato avrei accettato anche la pratica".

Melandri ha lasciato la moglie per un'altra (ma poi è tornato da lei)

Proprio nel corso della prima puntata dell'Isola, infatti, Melandri ha dichiarato riunita la famiglia che forma con la moglie storica ed ombrellina, nonché madre della sua bambina, Manuela Raffaetà. In questo periodo, aveva avuto una storia con un'altra donna. "Sono tornato con la madre di mia figlia, ho avuto un periodo no", ha aggiunto (per la felicità dell'altra donna, immaginiamo).

Poco prima dell'approdo in Honduras, il 39enne di Ravenna aveva raccontato così la fine del suo matrimonio con Manuela Raffaetà, sposata nel 2005 e madre della figlia Martina, nata nel 2014, e ha aggiunto di essersi legato poi a una donna con cui oggi non ha più alcun legame. "Non so se sia debolezza o coraggio, ma credo che la sincerità in fondo paghi sempre. Ora sono pronto per una nuova sfida con me stesso".

Single invece Cicciolina, che è stata sposata con Jeff Koons, artista americano. Un rapporto dal cui è nato il figlio Ludwig.