Isola, Claudia Motta fuori per un trauma cranico: lo sfogo del fidanzato Simone Rugiati

Claudia Motta ha lasciato Playa Tosta due giorni fa - a poche ore dalla diretta dell'Isola dei Famosi - e non è più tornata. La modella è scivolata su uno scoglio e i medici si sono espressi con parere negativo sul suo rientro.

Durante la puntata di martedì Alvin lo ha annunciato ufficialmente, rassicurando il pubblico e gli altri naufraghi sulle sue condizioni di salute, ma è stato il fidanzato Simone Rugiati a spiegare meglio cosa è successo e come sta davvero Claudia. Rispondendo ad alcuni commenti sui social, lo chef ha scritto: "Accendere il cervello prima di digitare, please. Se solo uno di voi sapesse almeno cosa sia successo veramente. Sapesse del dolore, collare, di quanto sia serio un trauma cranico. Ma a Claudia questo non interessa perché ha la testa più dura dello scoglio. Oggi le è stato detto da medici che deve lasciare per precauzione. Ha rischiato davvero tanto per pescare dei pesci per il gruppo, forse non era la 'piccolina', ma l'unica grande! Scusate ma certi commenti fanno venire voglia di dire le cose come stanno".

Rugiati ha perso la pazienza dopo aver letto i commenti di diverse persone che sostenevano che la fidanzata non si fosse fatta nulla. Poi sul suo profilo Instagram ha pubblicato un video per lei: "Buonasera amore mio. Il mio angioletto è volato sugli scogli e poteva andare davvero peggio. C'è poco da scherzare, sono stato molto preoccupato, non mi sono mai accorto di essere così innamorato in vita mia e preoccupato di una persona allo stesso tempo - ha detto - Ringrazio qualcuno lassù per averti salvato, ringrazio la produzione per la tempestività dell'intervento e anche i medici che hanno deciso di non farti continuare e preservare quella testa bella che hai, attaccata a un cuore pieno d'amore, di sensibilità e di maturità. Io ti conosco bene e già in due settimane tutti hanno potuto vedere che sei una persona buona e alle persone buone purtroppo succedono queste cose, ma tornerai più forte e tornerai da me". Lo chef ora l'aspetta a casa: "Non ce la faccio a stare senza di te, mi sei mancata dal primo momento che sei andata via. Volevo vederti pescare tutti i giorni, portare sorrisi e pace perché tu sei una persona che unisce e cambia le persone in meglio. Io ne so qualcosa. Visto che è successo tutto questo, fatti un'altra settimana di riposo, prendi un volo e via le palme tra me e te, solo tanti abbracci e coccole. Senza di te nessuna palma può fare un'isola felice".

Al video, poco dopo, è arrivata la replica di Claudia Motta che ha tranquillizzato definitivamente i fan sulle sue condizioni: "Che dire, mi hai lasciato senza fiato - ha scritto al fidanzato - Le tue parole mi hanno curato un pezzetto di cuoricino ferito. Sei speciale e questo lo sappiamo tutti, soprattutto chi ti conosce realmente. Dietro quel carattere forte c'è una persona estremamente sensibile e profonda e questa ne è la riprova. Grazie per il sostegno e vicinanza amore mio, ci vediamo presto e sarà ancora più bello".

Il video pubblicato da Simone Rugiati