Isola dei famosi, scatta la protesta dei naufraghi: "Un concorrente puzza troppo"

L'Isola dei famosi ancora non è iniziata e già i gossip intorno alla trasmissione sono moltissimi: dalla presunta lite tra Ilary Blasi e Alvin a un'indiscrezione uscita poche ore fa che riguarderebbe un possibile naufrago che è stato però scartato per un motivo ben preciso.

Secondo quando riporta il settimanale Nuovo Tv dal reality sarebbe stato escluso un "famoso cantante campano" per un suo "problema serio" ovvero "non riesce a contenere la sudorazione e l'odore. Un marchio di fabbrica che di vede e si sente". Il magazine rivela anche che in seguito alla convocazione per il reality "gli altri concorrenti in gara si sono ribellati solo al pensiero. Una gentil donna ha persino minacciato di ritirarsi, così hanno ritirato la proposta di lui. Aiutino? Veste casual". L'uomo, secondo questa indiscrezione, non farebbe parte del cast finale dello show.

Un pettegolezzo che al momento non è stato commentato dalla produzione e che molto probabilmente non troverà replica, ma che crea interesse intorno allo show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi.