Isola dei Famosi, un concorrente rischia la squalifica

Sull'Isola dei Famosi si sta per abbattere la prima tempesta ad appena pochi giorni dal via. Sui profili social del programma è arrivato un annuncio che potrebbe costare molto caro a uno dei concorrenti. "La produzione sta valutando i provvedimenti da prendere nei confronti di un naufrago - si legge nel messaggio - reo di aver utilizzato un linguaggio improprio durante la diretta di ieri".

Non ci sono ancora ulteriori informazioni, ma è già partito il toto-nome sul naufrago che rischia (anche la squalifica) e perché. In tanti si concentrano su Akash Kumar, protagonista nell'ultima puntata di uno scambio al vetriolo con Tommaso Zorzi che gli sta costando la nomea del "maleducato". Non solo. Il modello non è stato carino neanche nei confronti di Iva Zanicchi, a cui ha detto: "Non mi conosce perché è di un'altra epoca". Un'uscita poco delicata, ma un provvedimento disciplinare sarebbe davvero esagerato. Ecco dunque spuntare il nome di Elisa Isoardi, che in una frase avrebbe fatto riferimento ai campi di concentramento, ma c'è anche chi punta il dito contro l'ultimo arrivato Beppe Braida per aver usato la parola "invalidi". Bisognerà attendere lunedì. Di certo, per essere sfuggito ai più, non sembra essere così grave.