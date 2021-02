Chi sono i concorrenti dell'Isola dei Famosi 2021? Come per ogni edizione che si rispetti, anche in questo caso i nomi dei naufraghi vengono svelati a poco a poco nelle settimane precedenti l'inizio del reality show, al via venerdì 12 marzo con la conduzione Ilary Blasi (inviato è Massimiliano Rosolino).

Chi sono i concorrenti ufficiali dell'Isola dei Famosi 2021

Nel mare di indiscrezioni, ecco i nomi ufficiali dei vip pronti a calcare le spiagge più note della tv.

Elisa Isoardi. Conduttrice cuneese, 38 anni, nota alla cronaca rosa per la love story con il leader della Lega Matto Salvini. E' alla sua prima esperienza in Mediaset, dopo anni passati al timone di programmi in Rai.

Vera Gemma. Classe 1970, figlia dell'attore Giuliano Gemma e della sua prima moglie Natalia Roberti, è una attrice. Nel 2013 è ideatrice, produttrice e regista di un documentario sulla vita e sulla carriera del padre intitolato Giuliano Gemma: un italiano nel mondo. In passato ha partecipato a Pechino Express.

Drusilla Gucci. Figlia di Stefania e Uberto Gucci, pronipote di Guccio Gucci, fondatore della nota maison di moda fiorentina. Bionda, occhi azzurri, di professione fa la modella e tenta la carriera da influencer, ma per ora ha appena 7mila follower su Instagram.

Brando Giorgi. Classe 1966, attore. E' stato protagonista di alcune delle serie più note della tv, tra cui Incantesino e, ultimo in ordine di tempo, L'allieva. Ex di Mietta, cantante.

Awed. Youtuber napoletano, 25 anni.

I rumors sul cast

Il resto del cast non è stato ancora ufficializzato, ma i rumors parlano, tra gli altri, di Elisa Isoardi e Gilles Rocca. Non ci sarà invece Giovanni Ciacci, costretto ad evitare questa esperienza a seguito delle complicazioni di salute che sta ancora combattendo causa coronavirus.