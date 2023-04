La vita privata di Corinne Cléry: il compagno, gli ex mariti, il figlio

Dal film erotico di successo "Historie d'O" (1974) al James Bond di "Moonraker - Operazione spazio", Corinne Cléry è diventata tra gli anni '80 e '90 un volto ricorrente del cinema e della televisione italiana. In questo spazio ci occupiamo della sua sfera privata: i matrimoni, i figli, le curiosità dell'attrice, tra le protagoniste de "L'isola dei famosi 2023".

Corinne Cléry: la vita privata

Corinne Cléry nasce a Parigi il 23 marzo 1950 con il nome di Corinne Marie Picolo. Ad inizio carriera utilizzava però lo pseudonimo di Corinne Piccoli. L'attrice ha raccontato di aver avuto un brutto incidente quando aveva soltanto 15 anni: il responsabile dell'increscioso episodio fu un fidanzato dell'epoca che, molto geloso, le bruciò un occhio con un petardo, causandole un danno permanente.

Successivamente Corinne ha conosciuto un produttore cinematografico, Hubert Wayaffe, sposato nel 1967 all'età di 17 anni. Dalla loro unione è nato Alexandre, unico figlio dell'attrice. Di recente l'attrice ha dichiarato di aver litigato con Alexander e che non ha più rapporti con lui da ormai diversi anni. Ospite di "Oggi è un altro giorno" su Rai 1, l'attrice ha confessato il motivo che la portò al divorzio con Hubert Wyaff: “Mio figlio ha avuto una malattia brutta e stava per morire. Il padre di mio figlio non è mai venuto in ospedale, mio figlio stava in una saletta con tutti gli aghetti sulla testa, stava per morire, e lui non è venuto neanche una volta. Allora ho scelto mio figlio".

Corinne Cléry ha sposato nel 2004 l'arredatore Beppe Ercole (classe 1938). L'uomo era precedentemente noto per essere stato il marito - dal 1987 al 1993 - di Serena Grandi. L'unione tra Ercole e la Cléry è durata fino al 2010, anno di morte dell'uomo, causata da una brutta malattia.

Successivamente l'attrice ha intrapreso una relazione con l'attore e conduttore televisivo Angelo Costabile, di 27 anni più giovane. Una storia terminata poi nel 2019. I due hanno partecipato, in coppia, alla seconda edizione del reality show Pechino Express.

Sempre nel 2017 Corinne Cléry ha partecipato al reality show "Grande Fratello Vip", dove ha condiviso l'esperienza con Serena Grandi Ex mogli di Beppe Ercole: le due hanno vissuto un rapporto ambivalente, fatto, nella casa più spiata d'Italia, di molti episodi tesi. Terminato il reality di Canale 5, le due attrici si sono riappacificate, consolidando poi la loro amicizia.