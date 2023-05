Caos all'Isola dei Famosi: lo svenimento di Corinne e il battibecco tra Ilary e Alvin

Una diretta dell'Isola dei Famosi molto movimentata tra abbandoni, svenimenti e anche una piccola lite tra Ilary Blasi e Alvin. Proprio in occasione dell'annuncio da parte di Fiore Argento della sua decisione di lasciare il reality la conduttrice e l'inviato si sono confrontati. Blasi ha cercato di convincere Fiore a restare fino a lunedì prossimo, invece di abbandonare adesso: "Sono molto provata. Per me non sono stati giorni facili. Non so cosa fare. Mi dispiace andare via, però non sto bene qua è dura davvero. Ok resto fino a lunedì allora", ha poi concesso la concorrente non con poca fatica.

Poi subito dopo la nomination da parte di Fiore la concorrente ha esclamato: "Tanto presto ci vediamo che torno". Ilary non ha lasciato correre e ha sottolineato: "Ma come? Hai detto che restavi. Dai ci vediamo lunedì e poi decidi. Lunedì a Milano? No ci vediamo in collegamento. Ormai hai detto di sì e quindi ci vediamo lunedì ciao Fiore". A questo punto Alvin è intervenuto per difendere Argento: "Prima quando vi spiegavo che stare qui non è facile intendevo questo. Lei non sta bene e non potete capire com’è la situazione qua. Non è che non volevo che restasse, ma stando qui posso capire Fiore meglio". Questa presa di posizione però non è piaciuta a Ilary: "Ma dai Alvin e fatte na risata. Lì ci sono 40 gradi? E allora qui piove dai che è l’una di notte e sono stanca. Non te ce mette pure te. Stasera male male ve lo dico". Sono tornati ufficialmente i botta e risposta tra i due e il pubblico ha ascoltato e osservato tra il divertito e l'infastidito.

Lo svenimento in diretta di Corinne

Ma a far discutere sicuramente più del battibecco tra Ilary e Alvin è stato lo svenimento di Corinne Clery. Nessun malore, ma un momento di panico quando ha scoperto di dover partecipare ad una prova di coraggio che consisteva nell'inserire una mano in una teca per recuperare una chiave. L'attrice francese ha una fobia per i serpenti e lei ha subito pensato che all'interno dei cubi di vetro ci fossero proprio dei serpenti e per questo motivo ha avuto un mancamento ed è svenuta tra le braccia di Alvin che l'ha prontamente sorretta (nella teca non c'erano serpenti ma scarafaggi). "Corinne non c’è nessun serpente, mettiti un attimo seduta", ha consigliato Ilary dallo studio mentre arrivava il medico. Clery è quindi tornata a sedersi e al suo posto è stato preso da Helena Prestes.

La scena però ha suscitato non poche critiche sui social: non è stata apprezzata e non tanto per lo svenimento, ma perché Ilary, soprattutto, e Alvin sarebbero stati indelicati nell'affrontare la fobia di Corinne.