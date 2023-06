Isola, Cristina Scuccia vicina al coming out? "Non voglio più nascondermi"

Che Cristina Scuccia sia fidanzata non è più una novità, ma sulla "persona" - così l'ha sempre definita l'ex suora - che le è accanto da mesi non ha mai detto altro, a partire dal genere. In molti pensano sia una donna e le ultime dichiarazioni della naufraga fanno pensare a un imminente coming out.

Durante una lunga chiacchierata con Pamela Camassa, Cristina ha ammesso: "Non voglio più nascondermi. Come si fa? Ci si nasconde dalle cose di cui bisogna vergognarsi. Non mi nascondo più perché sono in una fase mia di liberazione, da scudi ma anche da etichette e schemi. Voglio dire basta a una serie di cose. Aver liberato questo amore è come se mi avesse tolto una corazza che portavo perché avevo paura di essere sbagliata - continua -. Mi sento sempre gli occhi addosso, ho ancora questa cosa. Però adesso basta, non sono gli altri a vivere la nostra vita, siamo noi che la viviamo. Quando scegli di viverla come vuoi hai vinto. E io adesso ho deciso di viverla come mi sento".

Il giudizio degli altri continua ancora un po' a frenarla, ammette, ma è decisa ad andare oltre stavolta: "Non sto facendo nulla di male, non devo avere paura di amare. Quando si parla di amore non c'è nulla di sbagliato. Questo sentimento è nato in una maniera molto naturale e ho voluto assecondarlo. Dovevo rifiutarlo? No, questa storia mi fa sentire migliore". Cristina non vede l'ora di tornare in Spagna - dove vive questa persona - per riabbracciarla e magari lo farà con un peso in meno addosso. Un peso che potrebbe togliersi proprio durante l'ultima puntata dell'Isola.