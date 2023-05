Cristina Scuccia, parla l'ex fidanzato: la dichiarazione dopo i riferimenti all'Isola dei Famosi

La vita privata di Cristina Scuccia resta tra gli argomenti che più destano curiosità in questa edizione dell'Isola dei Famosi. La 34enne siciliana, nota al pubblico per aver vinto The Voice quando era ancora una suora, ha sempre risposto con grande sincerità alle domande sul suo passato sentimentale, a partire dalla decisione di prendere i voti a 19 anni preceduta da una normalissima adolescenza: "Solo che le pochissime storie che ho avuto erano un impegno per me - ha raccontato - Quando dovevo uscire la sera con il mio ragazzo era un impegno perché preferivo fare altro. La mia passione più grande è sempre stata il canto".

E adesso è proprio quel suo ex ragazzo che ha detto la sua sulla vicenda del passato facendo capire di volerla chiudere una volta per tutte. "Non la seguo più, non mi interessa se ha parlato di me" ha detto a DiPiù Lucio Arcadipane che, come riportato anche dal noto settimanale, aveva speso molte più parole sul conto della sua ex fidanzata ai tempi di The Voice of Italy. "Avevamo otto anni quando ci siamo visti per la prima volta. Siamo cresciuti insieme. Era la mia fidanzata e l'amica di cui mi potevo fidare. Mi presentò ai genitori e loro erano tranquilli per lei. Quando però la passione per la musica ha preso il sopravvento il rapporto si è incrinato", raccontò allora: "Cristina pensava a sfondare nel mondo della musica. Andò a Roma a fare i provini per Amici di Maria De Filippi, ricordo che non la accompagnai. La esclusero e non essere riuscita a entrare in quel programma la deluse molto".