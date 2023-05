Isola, Cristina Scuccia sta con un uomo o una donna? Helena svela cosa le ha detto dopo la puntata

Da giorni non si parla d'altro, in Honduras ma soprattutto qui in Italia. Dopo che Cristina Scuccia ha rivelato lunedì sera in diretta di essere innamorata e legata a una persona da pochi mesi, è caccia al nome dell'uomo o della donna che le sta vicino. L'ex suora, infatti, non lo ha specificato, usando il termine generico "persona".

In puntata ne ha parlato con molta serenità, ma a quanto pare appena si sono spente le telecamere l'umore non era lo stesso. Lo ha raccontato Helena Prestes - che fino a pochi giorni fa aveva un ottimo rapporto con Cristina, mentre ora si sono allontanate - confidandosi con Gian Maria: "Prima era sempre carina e ora è cambiata, che le ho fatto di male? L'ho vista angosciata, non si fida - si è sfogata - Quando è finita la puntata si è arrabbiata dicendomi 'mi hai fatto fare uno scivolone'. Io le ho detto 'è la tua vita, non è mica una cosa di cui vergognarsi'".

La discussione tra loro si riferiva alla confessione fatta poco prima dall'ex suora sulla sua vita privata. "Ripeteva che le avevo fatto fare una figuraccia. Ma è come se lei seguisse un copione, pura ipocrisia" ha detto ancora Helena, che non la perdona: "Non sei più una suora. Diceva tutto davanti alle telecamere e poi faceva l'ingenua. Lei deve capire cosa vuole fare con la sua vita". Sulla relazione di Cristina, infine, ha detto: "Ha una persona. Lei non è proprio trasparente, non dice la verità davanti alle telecamere. Non lo so se sta con un uomo o con una donna. Sta costruendo la favola di una persona che rispetta il suo passato religioso, ma è tutta una cosa costruita. Mi ha detto delle cose... Non mi piace quando una persona non dice la verità. Lei non la sta dicendo per arrivare in finale e vincere".