"Ti piacciono le donne o gli uomini?" Arriva la risposta di Cristina Scuccia, confidenze private sull'Isola dei Famosi

Grazie all'Isola dei Famosi Cristina Scuccia sta avendo l'opportunità di farsi conoscere ai compagni del reality di Canale 5 e al pubblico che di lei ha ancora l'immagine di una suora con un grande talento vocale. Qualche mese fa la 34enne siciliana ha stupito tutti tornando in tv per raccontare la decisione di abbandonare la vita religiosa, scelta che oggi torna spesso nelle conversazioni dei concorrenti curiosi di sapere le motivazioni di quel gesto e i risvolti che ciò ha comportato.

"Ma te un fidanzato non lo vuoi? " è stata la domanda che le ha rivolto Paolo Noise. E ancora: "Ti piacciono le donne o gli uomini?". Agli interrogativi Cristina ha risposto con molta tranquillità, assicurando di non badare alla questione e bollando come "ossessione" l'attenzione per gli uomini.

"Perché questa ossessione per gli uomini? Niente! Mi piacciono le persone!", ha affermato. "Non ti manca un compagno o una compagna? Ma fisicamente ti devi sfogare, il corpo lo richiede" ha quindi incalzato Marco Mazzoli. "No, non mi manca un compagno. Dopo quindici anni di una vita particolare non è così facile... Sfogarsi? Dov'è scritto questo? Mica siamo degli animali. Io potrei vivere benissimo nella mia castità. In questo tempo qualcuno ho conosciuto, ma sono io che dò poco spazio, faccio una selezione minuziosa di chi mi può stare accanto. Ma se trovassi la persona giusta perché no". Alla domanda se abbia mai avuto una relazione con un ragazzo, Cristina ha risposto di sì e ha aggiunto di sapere che in questo momento è molto selettiva nel decidere chi voglia al suo fianco: "Se trovassi la persona giusta sicuramente darei spazio" ha affermato.

(Di seguito il video con le confidenze di Cristina Scuccia)