Isola, Helena Prestes contro Cristina Scuccia: "La suora è morta, neanche nel cuore lo sei più"

(Il video della lite tra Helena e Cristina)

La finale è sempre più vicina e all'Isola dei Famosi l'aria è sempre più pesante. Ogni occasione è giusta per una lite tra naufraghi e l'ultima, che è stata mandata in onda durante il daytime del 15 giugno, è stata tra Helena Prestes e Cristina Scuccia. Sicuramente durante la semifinale che si svolgerà il 16 giugno si parlerà anche di questo acceso scontro tra le due concorrenti che sembravano essere così tanto amiche.

La discussione è nata in seguito a una domanda posta a Helena riguardo a chi vorrebbe continuare a frequentare dopo il reality posta da Gian Maria che poi aggiunge "Con Cristina no?". Helena ha detto e Cristina ha aggiunto: "Ti ricordo che mi hai detto che sono falsa". "Hai detto che fai pace solo con persone importanti per te", ha quindi chiarito Helena. Ma ovviamente il confronto non è finito così.

"Perdono le persone importanti, di valore e spessore. Do valore alle vere amicizie, non alle persone che incontro e vedo che non si meritano nulla di buono di mio. Non mi interessa leccare il cu*o di Marco, come stai facendo tu", ha aggiunto Scuccia. È evidente che tra le due non possa esistere modo di chiarire anche perché secondo Cristina le due ormai sono incompatibili e stanno "viaggiando su binari completamente opposti, che non si potranno mai incontrare".

Helena ha poi rincarato la dose e ha mosso pesanti accuse nei confronti della naufraga: "Dici bugie al pubblico, fai il personaggio. Cosa è per te la fama? Di suora non hai più niente, la suora è morta, non lo sei nemmeno nel cuore. Davanti alle telecamere è una persona, quando non c'è la telecamera un'altra".