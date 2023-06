Cristina Scuccia e la dichiarazione d'amore all'Isola e confessa: "Non vedo l'ora di rivederti"

(Il videomessaggio di Cristina per il suo partner)

Mancano due puntate alla fine dell'Isola dei Famosi e più la finale si avvicina e più i naufraghi sentono la mancanza di casa. Cristina Scuccia che proprio durante il reality ha svelato di essere fidanzata ha deciso di mandare un messaggio alla sua dolce metà, che proprio pochi giorni prima aveva confidato, a Pamela Camassa, di amare.

"Io odiavo questa persona - ha raccontato Scuccia a Camassa mentre erano su una zattera -, per me non potevamo essere compatibili in nessun modo. Però io avevo l’allergia quando c’era questa persona a giro". Poi l'attenzione si focalizza sulle parole successive, dall'audio sembrerebbe che Scuccia abbia detto "conosciute" lasciando intendere che avrebbe una compagna: "Ci siamo conosciute a lavoro, ma quando era a giro io mi stranivo. Passata la fase odio, un giorno abbiamo iniziato a parlare e da lì non abbiamo più spesso e ci siamo ritrovati. Ciò che mi ha preso di più è la parte introspettiva, perché fuori è esuberante ma dentro è un cucciolo, porta una maschera, un modo per sopravvivere in questo mondo. Mi ha preso di testa". Cristina non ha mai voluto dare informazioni precise sulla "persona speciale" che fa parte della sua vita, per questo motivo la curiosità sulla vita privata dell'ex suora.

Si tratterebbe di un amore vero e destinato a diventare grande: "Secondo me ci sono le basi per un grande amore, ci sono i presupposti, il ti amo è già scappato, nonostante siano pochissimi mesi. Sento questa persona tanto importante: se son rose fioriranno, se invece è una cantonata mi dispiacerebbe, ma l’amore è bello e va vissuto. L’amore è una cosa meravigliosa non va nascosto! Aver liberato questo amore è come se mi avesse tolto una corazza. Non stavo cercando l’amore, ma è arrivato e non potevo dire no".

"Più i giorni passano più le mancanze si amplificano. Mi manca tutto, anche quando siamo così mi guarda e ride senza motivo e gli occhi diventano a mandorla", ha poi raccontato con gli occhi colmi d'amore.

Il videomessaggio d'amore di Cristina Scuccia

"Ciao amore, come stai? Spero tu abbia smesso di piangere perché l’ultima volta non ci siamo lasciati benissimo, siamo quasi alla fine di questa esperienza e non vedo l’ora di rivederti. Io sono molto dura, anche a dire ti voglio bene impiego molto tempo. Se l’ho fatto è perché lo sento davvero", queste le parole di Cristina.