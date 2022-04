"Porco D**", la pesante bestemmia in diretta di Silvano dei Cugini di Campagna

(Sopra il video dell'arrivo dei Cugini di Campagna sull'Isola)

I Cugini di Campagna erano arrivati sull'Isola da pochi minuti e subito hanno dato spettacolo. Tutti, sia in studio sia da casa, hanno sentito la bestemmia che ha pronunciato Silvano Michetti.

Michetti si è lanciato dall'elicottero insieme a Nick Luciani, i due arrivati sulla spiaggia sono stati accolti da Alvin, i due hanno prima cercato di intonare una canzone da dedicare a Ilary Blasi, ma non con grande successo, Silvano non ce la faceva. Quindi Alvin gli ha chiesto come abbia fatto ad arrivare sull'Isola e Michetti risponde nuotando, anche se tutti avevano notato che la barca lo aveva aiutato. "Eh ma noi ti abbiamo visto con il barchino", lo incalza l'inviato e a quel punto Silvano si lascia scappare un sonoro: "Eh, porco D…". La frase è rimbalzata ovunque sui social e sono molti gli utenti che hanno condiviso dei video dove si sente bene la bestemmia.

Tutti hanno sentito ma nessuno ha detto o fatto niente. Se la produzione del programma deciderà di prendere delle misure drastiche al momento non è dato saperlo. La coppia dei Cugini di Campagna potrebbe rischiare anche l'espulsione dal gioco.