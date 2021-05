Isola, Daniela Martani contro Andrea Cerioli: "Sei pesante, sei la comare del paese"

La puntata di questa sera è iniziata con il piede sbagliato per Andrea Cerioli, il naufrago è stato smascherato dalla produzione che ha mostrato a Isolde Kostner cosa l'ex tronista aveva detto alle sue spalle prima di fare pace. Isolde ha risposto a quello che ha sentito ma non ha voluto dargli troppo peso, probabilmente non voleva accendere una discussione, e si è limitata a dire: “Sono molto delusa, lui parlando mi ha detto ‘Non ho mai detto niente di negativo di te'". Questo ragionamento però non è stato fatto da Daniela Martani, che dallo studio ha iniziato ad accusare il naufrago.

Isola: Daniela Martani contro Andrea Cerioli

"Sei pesante, sei pesante come un macigno sullo stomaco, è noioso e litigioso. Sei insopportabile, te la prendi sempre con chi non sta con te e in particolare con Isolde perché sei tu che la temi. Sai Ilary chi mi sembra? La comare del paese! Quella che vuole mettere sempre zizania Fallo un sorriso ogni tanto, sei insopportabile" ha urlato Martani dallo studio. "Tu dici di sorridere? Non hai fatto altro che piangere tutto il tempo e lamentarti quando eri sull'Isola. Non sei piaciuta molto al pubblico se adesso sei lì" ha ribattuto Andrea.

La discussione sarebe continuata, ma Ilary Blasi si è messa in mezzo e ha interrotto i due.

Andrea Cerioli primo finalista

Alla fine della puntata Andrea ha scoperto di essere il primo finalista dell'Isola 15, dopo aver battuto al televoto Angela Melillo e Isolde Kostner. IN più essendo il suo compleanno ha ricevuto alcuni ingredienti per fare le piadine per un bel buffet.