Isola dei Famosi: chi è Daniela Martani la prima concorrente vegana e ecosessuale del reality

Famosa per aver partecipato nel 2009 al Gf e per aver guidato la protesta di Alitalia, oggi Daniela Martani fa discutere soprattutto per le sue posizioni no vax

Daniela Martani è una delle concorrenti dell'Isola dei Famosi 2021. Fin prima del suo sbarco sull'Isola ha fatto molto discutere proprio per il suo essere vegana (e non solo).

Isola dei Famosi: chi è Daniela Martani

Daniela Martani è nata il 18 maggio 1973 a Roma. E' una grande amante degli animali e in Italia è conosciuta sia per le numerose lotte animaliste sia per la sua posizione no vax sia per le sue recenti affermazioni sul Coronavirus. E' diventata nota al grande pubblico con la partecipazione al GF del 2009 mentre lavorava per Alitalia come hostess. Con la notorietà acquisita Martani si fa portavoce della protesta dei lavoratori contro Alitalia guadagnandosi il soprannome di "pasionaria di Alitalia". Presente in numerosi salotti televisivi, soprattutto di Barbara D'Urso, Daniela ha anche lavorato in radio e come dj (è stata recentemente licenziata da radio Kiss Kiss per le sue sul covid).

Isola dei Famosi: Martani e le polemiche sul covid

Tra le varie polemiche che possono essere collegate a Daniela Martani, le più recenti riguardano la pandemia. Tra le varie affermazioni sul covid compaiono la dichiarazione sui vegani "Noi vegani siamo gli unici ad evitare che si diffondano questi virus. Mangiando la carne e certi tipi di animali si diffondono i virus. Avete mai sentito di un virus che deriva da ceci o dai fagioli?".

La polemica riguardante il Covid-19 ha portato all’attenzione di tutta Italia il nome di Daniela Martani. Nell’estate del 2020, la ragazza ha pubblicato un video sul web in cui stava discutendo con un addetto della sicurezza di un traghetto. Il motivo era legato al fatto che Daniela non volesse indossare la mascherina prima di imbarcarsi, causando di conseguenza il blocco della partenza.

Il filmato è stato accompagnato anche da alcuni tweet, sul profilo della Martani, piuttosto duri sulla reale esistenza del Covid-19. La sua posizione no vax è entrata in forte contrasto con la profilassi per partecipare al reality dove la profilassi è stata molto serrata tra tamponi e vaccini visto il luogo in cui si svolge l'Isola.

Isola dei Famosi: la vita privata di Daniela Martani, single e ecosessuale

Martani è molto riservata e sulla sua vita privata si sa poco, solo che non ha un buon rapporto con il padre. Per quanto riguarda l'amore si sa ancor meno, al momento dovrebbe essere single, lei si definisce molto decisa, testarda e difficile da conquistare. Nel 2016 ha spiegato di ritenersi ecosessuale ovvero pensa che la terra sia un'amante "moltiplicatrice di erotismo".