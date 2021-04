Daniela Martani si scaglia contro l'Isola: "Incalzata all'eliminazione. Ti impediscono di lavorare senza risarcimento"

In polemica è arrivata e con altrettanta polemica se n'è andata. Parliamo di Daniela Martani, che accusa la produzione dell'Isola dei Famosi di un comportamento sgarbato nei suoi confronti. Una volta uscita dal gioco, infatti, l'ex concorrente - già al centro dei malumori al momento del reclutamento nel cast, a causa delle sue posizioni No Vax - ha lanciato una serie di frecciate alla trasmissione: al centro delle sue recriminazioni, la (presunta) mancata volontà degli autori di tenerla in gioco e la quarantena a cui è stata sottoposta in Honduras al termine dell'uscita dal reality show di Canale 5.

"Ti impediscono di lavorare senza risarcirti"

La polemica di Martani arriva su Twitter, social network in cui è molto attiva e dove, da sempre, si lascia andare a diatribe con gli altri utenti. "Quattordici giorni di quarantena nonostante tampone molecolare negativo, non bastavano 5 giorni?", si è lamentata, per poi precisare quelle che sarebbero le sue difficoltà legate alle restrizioni: "Ti impediscono di lavorare, ma mica risarciscono per questo".

"Stavo per restare, ma mi hanno incalzata"

Ma non è finita qui. Daniela ha poi retwittato un tweet di un telespettatore con su scritto "Perché mi avete eliminato Daniela Martani?". E, quando le è stato fatto notare che è stata lei ad andarsene volutamente, ha replicato piccata: "Stavo quasi per dire di sì, poi mi hanno incalzata ed è andata come sapete". Insomma, la conduttrice Ilary Blasi avrebbe la colpa di non aver insistito abbastanza per tenerla in gioco. Non a caso, subito dopo l'ex pasionaria di Alitalia ha messo like ad un post in cui si legge "Forse perché le hanno lasciato meno di mezzo secondo per pensarci mentre per altri hanno chiamato anche la portinaia".

Com'è avvenuta l'eliminazione di Daniela Martani

Com'è noto, infatti, nel corso dell'ultima puntata Daniela, una volta eliminata al televoto, è stata posta di fronte alla scelta di ritirarsi oppure restare su Playa Esperanza. Per amor di verità, va precisato che Ilary le ha concesso del tempo per pensarci, tanto da metterla in contatto con la sua migliore amica che avrebbe potuto a sua volta invogliarla a rimanere. "Ilary non resto, torno a casa", è stata la chiosa della ex naufraga, che oggi però sembra pentita di quanto fatto.