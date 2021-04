Isola: Daniela Martani pretende più riso in quanto vegana, lite tra i naufraghi

Daniela Martani continua a far parlare di sè. Il suo essere vegana la sta mettendo a dura prova tanto da arrivare e litigare in diretta per il riso.

Isola dei Famosi, Daniela Martani e l'essere vegana

Le critiche di Daniela spesso non si fanno attendere e molti naufraghi non le vivono bene, in particolare ha voluto sottolineare come si sia sentita tratta male, nuovamente, da Gilles Rocca per un pezzo di "cocco troppo grande" e poi il vero tema espresso da Martani la question quantità del riso. L'ex hostess ha sostenuto a gran voce che a lei il gruppo dovrebbe riservare una porzione di riso più grande poiché non mangia pesce o molluschi.

Alcuni naufraghi sono d'accordo con Daniela, altri meno e tra di loro compare anche Valentina Persia che ha risposto a Daniela: "È un problema tuo, non nostro. Lei non può pretendere di avere più riso perché non mangia pesce e lumache. Il riso va diviso equamente. Non le ho detto io di essere vegana". "Non è che non mangio pesce e lumache per un capriccio. Ho fatto una scelta alimentare che è difficile" ha risposto ancora Daniela Martani. Lo scontro d'opinioni è continuato: “Che tu lo mangi o no, il riso va diviso in parti uguali”. “Mi sento discriminata perché un discorso del genere non lo avrei mai fatto” ha concluso Martani.

Isola dei Famosi: chi è Daniela Martani

Daniela Martani è nata il 18 maggio 1973 a Roma. E' una grande amante degli animali e in Italia è conosciuta sia per le numerose lotte animaliste sia per la sua posizione no vax sia per le sue recenti affermazioni sul Coronavirus. E' diventata nota al grande pubblico con la partecipazione al GF del 2009 mentre lavorava per Alitalia come hostess. Con la notorietà acquisita Martani si fa portavoce della protesta dei lavoratori contro Alitalia guadagnandosi il soprannome di "pasionaria di Alitalia". Presente in numerosi salotti televisivi, soprattutto di Barbara D'Urso, Daniela ha anche lavorato in radio e come dj (è stata recentemente licenziata da radio Kiss Kiss per le sue sul covid).

Isola dei Famosi: Martani e le polemiche sul covid

Tra le varie polemiche che possono essere collegate a Daniela Martani, le più recenti riguardano la pandemia. Tra le varie affermazioni sul covid compaiono la dichiarazione sui vegani "Noi vegani siamo gli unici ad evitare che si diffondano questi virus. Mangiando la carne e certi tipi di animali si diffondono i virus. Avete mai sentito di un virus che deriva da ceci o dai fagioli?".

La polemica riguardante il Covid-19 ha portato all’attenzione di tutta Italia il nome di Daniela Martani. Nell’estate del 2020, la ragazza ha pubblicato un video sul web in cui stava discutendo con un addetto della sicurezza di un traghetto. Il motivo era legato al fatto che Daniela non volesse indossare la mascherina prima di imbarcarsi, causando di conseguenza il blocco della partenza.

Il filmato è stato accompagnato anche da alcuni tweet, sul profilo della Martani, piuttosto duri sulla reale esistenza del Covid-19. La sua posizione no vax è entrata in forte contrasto con la profilassi per partecipare al reality dove la profilassi è stata molto serrata tra tamponi e vaccini visto il luogo in cui si svolge l'Isola.