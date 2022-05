Delia Duran accusa Nicolas Vaporidis di fare teatrini all’Isola dei Famosi. L’attore l’asfalta: “Ciao bella!”

Momento delle nomination durante la 20esima puntata dell?Isola dei Famosi per Nicolas Vaporidis. C? qualcuno dallo studio che vuole salutare l?attore. Eppure come di consueto non è un caro, bensì una persona che vuole togliersi qualche sassolino dalla scarpa con lui. Si tratta di Delia Duran, l?ex gieffina è presente tra gli ospiti in puntata per supportare l?amica Lory Del Santo. La venezuelana è stata infatti un?attrice di punta della fortunata serie The Lady, con la regia de La Del Santo.

Delia difende Lory

Delia in collegamento da Milano si scaglia con veemenza contro Vaporidis: ?Innanzi tutto anziché dirti piacere di conoscerti ti dico che non è un piacere conoscerti per le brutte parole che hai utilizzato verso Lory Del Santo. Ho visto dei video in cui parlavi, sparlavi di lei. Ti reputavo una persona intelligente. Perciò datti una regolata?. La moglie di Alex Belli rincara la dose e accusa Nicolas di montare dei teatrini per timore di Lory: ?E in più mi sono domandata, non è che questi teatrini che stai facendo li fai perché Lory ha già vinto un?edizione dell?Isola dei Famosi??

La risposta di Nicolas

Nicolas appare frastornato, perché evidentemente non sa chi sia la Duran. Ma la sua risposta convinta non tarda ad arrivare: ?Dovresti guardare meglio il programma e cercare di valutare un pochino meglio i punti di vista delle persone. Ciao bella!?, asserisce convinto l?attore. Una sferzata contro Delia che manda in visibilio il pubblico in studio, che acclama Vaporidis. Anche sui social i commentatori sono in standing ovation per la risposta da manuale del romano.