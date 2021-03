Isola dei Famosi: chi è Drusilla Gucci, la passione per i cavalli, la morte e le ossa

Drusilla Gucci è la rampolla della famiglia Gucci, simbolo di stile, eleganza e raffinatezza per antonomasia. Fa parte della squadra dei Rafinados. Anche se la famosa maison di moda non è più di proprietà della famiglia fiorentina, che ha reso e rende grande l'Italia e Firenze nel mondo, sarà interessante vedere la pronipote di Guccio Gucci (fondatore della casa di moda nel 1921), Drusilla Gucci, alle prese con le razioni di riso e cocco, la fame e magari anche con la pesca.

Chi è Drusilla Gucci

Abile cavallerizza, ha iniziato a montare a cavallo a sei anni, come lei stessa racconta sui social:

Ho iniziato a montare a cavallo a sei anni, e non ho mai smesso, tanto che è diventato un gesto naturale, come bere o camminare. I cavalli mi hanno riempito la vita, creature silenziose, ma con un cuore più generoso di molti che ho conosciuto. Dicono che i cavalli insegnino, a chi sa ascoltarli, a montarli nel giusto modo, ma in realtà impartiscono lezioni ancora più importanti. Lealtà. Fiducia. Rispetto. Tenacia.

Se c'è una cosa che il mio Time mi ha insegnato è che se anche cadi, non è contemplabile la possibilità di restare in ginocchio.

Amante degli animali e della natura, ha la moda nel sangue: lavora anche come modella, ad esempio ha indossato i gioielli di Fratelli Piccini, storici gioiellieri di Firenze.

Se attualmente il cuore di Drusilla non è impegnato ma ha spiegato che cerca un uomo forte, che sappia usare le mani: "Ho un debole per gli uomini che svolgono lavori manuali. Non so perché, è un concetto che un po' che si lega alla primitività, all'uomo che deve proteggere la donna, io c'ho l'idea che se scatta l'apocalisse deve essere in grado di costruire un rifugio, cacciare e tutto questo genere di cose, un po' come un demiurgo".

Drusilla Gucci e la passione per la morte e le ossa

All'Isola dei Famosi ha confidato che