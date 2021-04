Isola, Drusilla Gucci pesa solo 43 chili: il pianto di gioia per l'eliminazione / VIDEO

Neanche lei avrebbe mai creduto di poter essere così amata dal pubblico, Drusilla Gucci è stata, probabilmente, la rivelazione di questa Isola dei Famosi 2021. La pronipote di Guccio Gucci questa sera è stata eliminata al televoto, ma in molte occasioni Ilary Blasi, Zorzi e Elettra Lamborghini le hanno detto quanto sia amata proprio per il suo modo di fare che sembra sempre "poco interessato".

Poco prima del verdetto la madre di Drusilla, presente in studio, aveva dichiarato che la figlia se volesse potrebbe vincere l'Isola: "Dipende da lei bisogna vedere se se lo mette in testa, se lei riesce a capire che piace davvero, perché non lo crede, allora potrebbe vincere". Il suo continuo dimagrimento ha però sciolto il cuore dei telespettatori che hanno deciso di mandarla a casa con il 58% dei voti contro il 42% di Andrea Cerioli, con lei al televoto.

Isola dei Famosi: tutti amano Drusilla, ma...

In questa ottava puntata dell'Isola Drusilla ha pianto di gioia quando ha saputo di dover abbandonare il gioco, anche Massimiliano Rosolino, mentre Drusilla Gucci lasciava la Palapa, ha commentato scherzando: "Non c'è mai stato un naufrago così felice di andarsene".

Durante la prova ricompensa, che la sua squadra ha perso, la concorrente ha ammesso di essere arrivata a pesare 43 chili e di essere molto provata. Drusilla ha avuto la possibilità di rimanere in Palya Esperanza ma ha deciso di tornare a casa, anche se pure la madre ha cercato di convircerla a rimanere: "Torno a casa, mamma prepara la cena. Sto male, peso 43 chili, non ne posso più. Pensavo di restare un giorno e sono rimasta un mese. Mamma se mi apri la porta, torno a casa. Da qui posso farmi conoscere solo come un ammasso di ossa, non posso offrire altro. Torno a casa e spero che da lì potrò continuare a mandare i miei messaggi positivi".

Prima della sua partenza Zorzi ha spiegato a Drusilla quanto la tv sia importante per veicolare messaggi positivi, proprio come fa lei: "Non ti rendi conto di come la tua storia possa essere d'incoraggiamento per altri giovani, pensaci bene prima di abbandonare". Il discorso dell'opinionista fa riferimento a quanto confidato dalla giovane concorrente sull'essere stata derisa e bullizzata per il suo aspetto fisico.