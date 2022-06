Edoardo Tavassi abbandona l'Isola dei Famosi

Questa sera l’Isola dei Famosi festeggia i 100 giorni in Honduras del programma. C’è grande fermento per l’attesissima semi-finale. I naufraghi sono trepidanti, eppure appena parte il collegamento con loro si nota un grande assente. E’ Edoardo Tavassi. Il videomaker nei giorni scorsi è stato coinvolto in un grave infortunio durante una prova ricompensa che gli ha provocato un problema al ginocchio. Nella giornata di oggi si rincorrevano sui media italiani voci secondo cui l’uomo avrebbe presto abbandonato il reality. Rumor confermati nel corso della puntata dalla padrona di casa Ilary Blasi. Ilary apre il collegamento con Edoardo che si mostra sofferente con un tutore alla gamba. “So che sei giù, ma purtroppo come sai i referti medici ti costringono ad abbandonare il gioco”, asserisce la padrona di casa. Il videomaker affranto ripercorre il triste infortunio che l’ha costretto a lasciare l’Honduras: “Io stavo indirizzando Carmen a tornare, tornando quando Carmen è tornata a riva ho sbattuto qualcosa, credo uno scoglio. Quando sono uscito non riuscivo più a piegare il piede. Non ho mai sentito un dolore così grande nella mia vita e mi sono messo a piangere”. Oltre al dolore a pesare ad Edoardo è il dover abbandonare il reality proprio nel corso della semifinale: “La mia paura era non concludere ad un passo della finale l’Isola.

La reazione di Edoardo

Sono stati i medici ad imporre al romano di dover abbandonare il reality. Edoardo rivela la sua reazione nel momento dell'amara scoperta: “Ho pianto io l’avrei fatta anche zoppo, però…” Anche Ilary Blasi, di concerto con gli opinionisti, non manca di far arrivare il suo affetto all'uomo: “Anche noi siamo dispiaciutissimi ma questo è l’esito del medico, non possiamo anteporre la tua salute al gioco. Il tuo percorso è stato sicuramente esemplare. Non sai quanto dispiace anche a noi”, tenta di rincuorarlo la Blasi. Edoardo non riesce a trattenere le lacrime: “Fino alla fine avete visto Edoardo, nel bene e nel male”, asserisce l'uomo dicendosi soddisfatto del suo percorso.