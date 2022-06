Edoardo Tavassi: le prime parole dopo il ritiro dall'Isola dei Famosi

Ha affranto e dispiaciuto il pubblico la scelta obbligata di Edoardo Tavassi che l’ha portato ad abbandonare l’Isola dei Famosi durante la semi-finale. Il videomaker romano a causa di un grave infortunio al ginocchio è stato costretto a lasciare il reality, a soli 7 giorni dalla fine del gioco. Una scelta del medico accolta con grande rammarico dai compagni di avventura di Tavassi, Nicolas e Carmen, ma soprattutto Mercedesz, con cui il videomaker ha mostrato una particolare intensa, non sono riusciti a trattenere le lacrime alla notizia. Come loro anche tanti telespettatori del programma, sui social, si sono detti dispiaciuti, Edoardo era infatti uno dei favoriti dell’Isola. Si giocheranno quindi a vittoria del reality: Nicolas, Luca Daffrè, Marialaura De Vitis, Carmen, Mercedesz e Nick.

Le parole di Edoardo

Il videomaker nel daytime andato in onda oggi ha commentato il suo percorso all’interno del reality di Canale5: “Io oggi mi sento davvero vincitore per tutto il bello che ho visto: gli amici, le persone con le quali ho condiviso questa esperienza. Oggi ho visto negli occhi quanto loro vogliono bene a me”. “Adesso ti torna dai miei cari ma un pezzo di cuore rimarrà sempre qua”, ha concluso l’uomo commosso.

La scelta di Guendalina

La scelta di Edoardo di lasciare il programma sembra non essere piaciuta nemmeno alla sorella Guendalina. L’influencer ieri infatti è stata assente dalla diretta. La ragazza non è andata a Milano come ospite in studio, ma è rimasta nella sua casa romana. Nonostante questo era previsto un suo intervento durante la semifinale dell’Isola, forse per suo fratello Edoardo. Lei ha accettato, si è preparata ed era pronta, ma alla fine non si è più collegata. Una decisione condivisa con i suoi followers: “Volevo avvertirvi che io stasera non sarò più in collegamento con l’Isola. Io sono una persona onesta e leale, quindi ho deciso di non collegarmi”, ha detto sibillina la Tavassi, che dopo mezz’ora ha confermato il sospetto. La diretta è saltata proprio per via di Edoardo: “Sono delusa, triste, amareggiata. Inca…ta nera nei confronti della vita, perché è ingiusta. Io ho dovuto abbandonare l’Isola per il prolungamento. […] Mi sembrava di aver lottato per il nulla. L’unica mia speranza era Edoardo, l’ho convinto a rimanere. Anche lui non riusciva più a stare, stava malissimo. Ci vedevate ridere e scherzare, ma è un programma veramente tosto”