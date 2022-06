Isola, la produzione ha mentito? Scoppia il caso Edoardo Tavassi (guarito troppo in fretta)

Aveva destato indignazione e amarezza la scelta obbligata che è ricaduta la scorsa settimana su Edoardo Tavassi. Il videomaker romano a seguito di un incidente al ginocchio è stato costretto, per volere medico, ad abbandonare il reality. Una decisione molto sofferta sopraggiunta proprio lo scorso lunedì durante la semi-finale. Tanti sognavano infatti una finalissima tra i due mattatori di questa edizione del reality, nonché grandi amici, Edoardo e Nicolas. Una scelta che ha fatto indispettire il pubblico, e non solo. Anche Guendalina, sorella e compagna d’avventura del ragazzo, non ha gradito l’eliminazione di Edoardo. L’influencer ha lanciato messaggi sibillini alla produzione del programma non presenziando alla diretta. Al di là della decisione presa del medico i telespettatori dell’Isola si sono mostrati in apprensione per Tavassi.

Una rapida ripresa

La scorsa settimana l’avevamo lasciato in Honduras dolorante e sofferente con un tutore al ginocchio, il romano mostrava persino difficoltà a deambulare. Ieri come da tradizione, Edoardo è stato presente alla finale in qualità di ospite in studio, ma nessuno di certo si aspettava di vederlo così. Tavassi è apparso perfettamente guarito, energico e pimpante, non mostrando alcun segno di sofferenza al ginocchio. Il videomaker nel corso della puntata ha corso, saltato, rispondendo al plauso del pubblico che lo acclamava.

Il dubbio del popolo del web

Una ripresa celere e inaspettata che fatto scattare degli interrogativi nei telespettatori del reality. Tanti commenti insospettiti sono sopraggiunti tra Instagram e Twitter relativamente alle condizioni di salute di Edoardo. “Boh sta cosa che ora non ha più niente alla gamba mi puzza un po’”, scrive un utente. “Ma non aveva subito un grave infortunio? Cammina meglio di me! Mah!”, osserva un follower di Edoardo. E ancora: “PAGLIACCI! Edoardo che saltella, Mercedesz lasciata vincere dai compagni (PALESE! Come già successo altre volte che decidono i naufraghi chi far vincere), ridicoli. C'è gente che spende pure soldi per i voti (non io) che prendete bellamente in giro..truffatori!”. Fa eco un altro commentatore: “Ma non ti eri rotto i legamenti? Mah a questo punto è evidente che è tutto pilotato e deciso a tavolino”. Questo il tenore dei commenti apparsi anche sotto il video dell’ingresso in studio ricondiviso da Edoardo. Una scelta della produzione a cui Edoardo ha dovuto sottostare o i consueti complottismi del web?