Come sta Edoardo Tavassi dopo l'infortunio: parla la madre

Edoardo Tavassi si è aggiunto alla lista degli infortunati di questa edizione dell'Isola dei Famosi. Durante la prova ricompensa era in canoa con Carmen Di Pietro e si è fatto male ad un ginocchio ed è stato subito portato in infermeria per degli accertamenti. Carmen intanto si sente in colpa perché ritiene di essere in parte responsabile dell'infortunio Al momento la sua partecipazione alla finale potrebbe essere a rischio. A dare le prime informazioni sulle condizioni del concorrente, la madre Emanuele Fuin.

Come sta Edoardo Tavassi

Sul suo profilo Instagram Fuin ha condiviso una storia in cui spiega che oggi arriveranno i risultati della risonanza magnetica. Quindi oggi sarà il giorno in cui si saprà se Edoardo potrà continuare la sua avventura all'Isola dei Famosi. "Forza Edo! Oggi sapremo il risultato della risonanza". Questa sera andrà in onda la semifinale del reality condotto da Ilary Balsi e probabilmente verrano date informazioni più precise.