Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi e Marco Cucolo in infermeria per accertamenti medici

Manca pochissimo alla finale dell'Isola dei Famosi 2022 e, mentre si avvicina il giorno del verdetto lunedì 27 giugno, i concorrenti rimasti cercano di resistere alla stanchezza e a qualche acciacco.

Dopo Roger Balduino che ha lasciato il reality per via dell'infortunio alla caviglia, adesso sta toccando ad Edoardo Tavassi e Marco Cucolo fare i conti con qualche problema di salute. I due concorrenti, infatti, come ha fato sapere la produzione, hanno dovuto lasciare il gioco temporaneamente per degli accertamenti medici. Non dovrebbe trattarsi di nulla di serio o, comunque, niente che possa compromettere la loro partecipazione alla puntata di lunedì 13 giugno.

A ironizzare sull'assenza del fratello di Guendalina Tavassi ci hanno pensato Mercedesz Henger, Carmen Di Pietro e Nicolas Vaporidis: "Caro Edo sappi che non ci manchi per un c***o" hanno detto con ironia riuniti intorno al pentolone per cena, ulteriore dettaglio che lascia immaginare come la questione di salute non sia importante. "Ci manca soltanto Edo che non c’è, però questa è stata una bella giornata. Abbiamo trovato un bel po’ di cibo e chiudiamo la serata a mangiare. Ovviamente festeggeremo quando tornerà lui" - ha aggiunto Vaporidis in attesa di rivedere e riabbracciare il suo amico Edoardo.