Edoardo Tavassi si fa rasare i capelli a zero all’Isola dei Famosi. La scena che turba la figlia di Guendalina

All’Isola dei Famosi non mancano mai i sacrifici. Lo sa bene Edoardo Tavassi. Questa volta lo spirito dell’Isola lo mette a dura prova. Per vincere un succulento banchetto per sé e i suoi compagni il naufrago deve accettare di farsi rasare a zero da Carmen di Pietro. Una controprova, visto che Edoardo qualche settimana fa si era improvvisato hairstylist effettuando un pasticciato taglio carré sulla sorella Guendalina. Dopo un iniziale riluttanza il videomaker, incalzato da Ilary Blasi e gli opinionisti decide di immolarsi per la causa. La Di Pietro nelle vesti di parrucchiera inizia a sfoltire i capelli di Edoardo con rapidità. Il romano la prende con la sua consueta ironia: “Io sono già una persona insicura”, scherza Edoardo, che da scapolo incallito teme di non riuscire a conquistare più nessuna ragazza con il nuovo look. Vladimir e Nicola lo rassicurano, dicendo che ora può fare affidamento sulla forma fisica ritrovata. Tavassi ormai ha la testa completamente rasata, se non per un buffo ciuffo di capelli che fa capolino sul retro. Il videomaker difronte al nuovo taglio non ha dubbi: “Sembro Nicolas”, escalma. La prova è superata e finalmente i naufraghi potranno mangiare i piatti preparati dallo chef Dolmo.

La reazione di Guendalina da casa

Intanto Guendalina, dopo l'uscita anticipata, si gusta la puntata da casa in compagnia dei figli. L’influencer ride divertita assistendo alla scena: “Quando io mi sono arrabbiata per il taglio dei capelli, lui mi ha detto: ‘Non sei sportiva, sei permalosa, che te ne frega’. Mamma mia Edoardo mio! Vai Carmen, dammi soddisfazione ti prego! Guarda che buchi che gli ha fatto. Accanto a Guenda c’è la figlia Chloe, che vedendo lo zio Edoardo rasato, si spaventa e inizia a piangere. La Tavassi fa notare alla figlia che, in realtà, è una scena divertente. La piccola, però, singhiozza: “Chloe ma che piangi”. La Tavassi condivide poi una foto del fratello rasato e ammette: “Posso dì che gli dona?”, ridendo.