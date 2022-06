Isola, Edoardo Tavassi: condizioni più preoccupanti del previsto

E' stato uno dei concorrenti più apprezzati di questa edizione dell'Isola dei Famosi, eppure sembra proprio che non potrà partecipare alla finale, prevista per lunedì 27 giugno 2022. Sarebbero più preoccupanti del previsto le condizioni del ginocchio di Edoardo Tavassi, portato in infermeria a seguito di un brutto infortunio avvenuto in queste ore. Stando alle indiscrezioni, infatti, l'addio di Tavassi al reality show di Canale 5 sarebbe praticamente certo.

Al momento Edoardo, tra naufraghi che hanno strappato più sorrisi ai telespettatori di quest'anno, non si è ancora sottoposto ad esami e risonanze, ma sembra proprio che il ginocchio sia sempre più gonfio e dolorante, al punto da rendere necessario l'abbandono dal gioco. A riportare il retroscena è il sito Pipol.it, mentre la produzione si è limitata a mandare in onda i video in cui il 37enne viene soccorso da una barca e portato in infermeria. Pare - si legge sempre sul sito - che alla redazione fosse balenata l’idea di rispedire in Honduras la sorella Guendalina per sostenerlo, ma che l'operazione è stata bocciata perché controproducente.

Non è chiaro quale sia la dinamica dell'infortunio. Secondo alcuni telespettatori, Edoardo si sarebbe ferito con i coralli, tagliandosi il ginocchio durante la prova ricompensa. Altri invece sostengono che sarebbe procurato una storta camminando sulla sabbia.

Fatto sta che, se davvero Edoardo sarà costretto a lasciare il gioco, si tratterebbe del terzo naufrago ad abbandonare il reality a causa di problemi di salute. Prima di lui, infatti a farlo sono stati Roger Balduino e Marco Cucolo.

Chi è Edoardo Tavassi

Classe 1985, romano, è noto perché fratello di Guendalina Tavassi, influencer ed ex concorrente dell'Isola (ormai eliminata). Nei suoi profili social non documenta alcuna attività professionale se non quella, saltuaria, di influencer. Al momento è single.